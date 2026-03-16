Inquietud a Femcat per un possible salt a la política de Tatxo Benet
L’empresari, que va assumir a finals de gener la presidència de l’entitat, nega que es plantegi optar a l’alcaldia de BCN per Junts
Albert Martín
"Va rebutjar la primera envestida i els va dir que no. Però hi ha hagut noves envestides i no els ha respost". Un notable de Femcat, la Fundació d'Empresaris de Catalunya, parla en aquests termes de la insòlita situació que viu la fundació empresarial: a finals de gener va anunciar el nomenament com a president de Tatxo Benet, l’històric fundador de Mediapro. I quan no han passat dos mesos des d’aquell moment, una proposta de Junts perquè sigui candidat de la formació a l’Ajuntament de Barcelona ha fet saltar les alarmes en la institució.
Oficialment, des de Femcat asseguren que no hi ha cap inquietud. El mateix Benet respon taxativament a les preguntes d’El Periódico. "Cadascú és molt lliure de tenir les inquietuds que vulgui, però soc el president de Femcat per als dos pròxims anys; m’hi he compromès i seria ridícul deixar-ho ara", indica.
No obstant, ni tan sols aquestes paraules apaivaguen l’entorn de la fundació empresarial. "Crec que acceptarà la proposta de Junts, perquè no ens ha dit el contrari", afirma un destacat representant de Femcat.
Benet ha cultivat al llarg de la seva vida un cert perfil polític que dista molt de la discreció que professen tradicionalment els empresaris catalans en aquest camp. És considerat pròxim a Junts, desacomplexadament independentista i ha viscut amb normalitat el fet de compartir les seves opinions sobre els diferents temes de l’agenda pública.
Opinions a Telegram
"Independentista? Crec que sempre ho he sigut". "En aquest país, que jo sigui independentista té un cost econòmic". "No hi ha ningú que tingui la independència per objectiu únic". Aquestes són algunes de les seves declaracions a diferents mitjans dels últims anys. Expressar les seves opinions sobre la res publica és pràcticament una rutina per a ell a través del seu canal a Telegram, que porta l’eloqüent nom "Tatxo Benet opina que…" i que compta amb més de mig miler de subscriptors. Aquesta aplicació de missatgeria deixa evidències de les opinions del nou president de Femcat sobre gairebé qualsevol tema d’actualitat. Qüestionat per aquesta qüestió, Benet és clar: "Jo soc empresari, no tinc perfil polític, ni he estat en cap càrrec, ni institució, ni partit mai, ni als 18 anys ni als 68 anys".
El cert és que des del moment del seu nomenament hi va haver recels en l’entitat pel seu perfil polític. Segons fonts de l’entitat, hi va haver una certa oposició interna al seu nomenament, idea que procedia del ja expresident Oriol Guixà, del grup siderúrgic La Farga. Però aquest va imposar el seu criteri i fonts de la fundació defensen que Benet és un encert i el "més adequat en el moment actual", i que "té el respecte del món econòmic i del món institucional del país i és un gran comunicador". Però en el dia d’avui, té una proposta procedent de la política i haurà de posicionar-se, sabent que la presidència de Femcat i la condició d’alcaldable són incompatibles.
