Jubilació demorada
Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes
La Seguretat Social permet continuar treballant després de l'edat ordinària de jubilació per millorar la pensió amb un 4% extra per any, un pagament únic o una fórmula mixta
Patricia Páramo
L'edat de jubilació marca un dels moments més importants en la vida laboral de qualsevol treballador. En assolir aquest llindar, moltes persones opten per retirar-se i començar una nova etapa, mentre que d'altres prefereixen prolongar la seva activitat professional durant més temps. Aquesta decisió respon moltes vegades a una qüestió econòmica, ja que continuar treballant més enllà de l'edat ordinària de jubilació pot tenir efectes directes en la futura pensió.
Continuar treballant una vegada assolida l'edat legal de jubilació significa obrir la porta a diferents incentius previstos per la Seguretat Social. Aquest mecanisme permet que els treballadors que decideixen posposar la seva retirada puguin augmentar les seves cotitzacions i, en conseqüència, elevar la quantia de la seva pensió. El sistema contempla diferents alternatives perquè cada contribuent triï com vol materialitzar aquest benefici. Així, la jubilació demorada es presenta com una fórmula amb què algunes persones busquen obtenir una pensió més alta quan arribi el moment de deixar de treballar.
Com cobrar més pensió
El treballador pot escollir de quina manera vol rebre la millora derivada d'haver prolongat la seva carrera professional. Una de les opcions consisteix a incrementar la pensió en un 4% per cada any complet treballat de més després d'haver assolit l'edat ordinària. L'altra possibilitat és cobrar aquest incentiu d'una vegada en el moment de la jubilació. També hi ha una tercera opció, que suposa un model híbrid que aplega part de les dues anteriors.
Fins a 120 euros més de pensió
Si s'opta per l'increment permanent del 4% per cada any complet treballat després de l'edat ordinària de jubilació, l'augment s'aplica sobre la quantia de la pensió. D'aquesta manera, una pensió de 1.500 euros passaria a elevar-se en 120 euros mensuals per cada any complet addicional treballat. Aquest percentatge extra s'incorpora a la pensió cada mes durant la resta de la vida.
Una altra via prevista és el cobrament d'una quantitat única en el moment de retirar-se. L'import depèn dels anys cotitzats en el moment en què s'assoleix l'edat legal de jubilació. Per tant, la quantia es determina en funció de l'historial de cotització acumulat quan es compleix l'edat ordinària.
Juntament amb aquestes dues possibilitats, la Seguretat Social també contempla una tercera alternativa per a qui prefereixi combinar tots dos sistemes. Es tracta de l'anomenat model híbrid, que uneix un percentatge addicional del 4% amb una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat transcorregut entre l'edat legal de jubilació i la data efectiva de retirada. En aquesta modalitat, el pagament únic serà de la meitat d'aquesta quantia. Al mateix temps, es manté també el percentatge addicional del 4%.