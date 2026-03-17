GUERRA A L'ORIENT MITJÀ
Espanya alliberarà en només dues setmanes gairebé 5 milions de barrils de petroli de les seves reserves per la guerra a l'Orient Mitjà
El Govern aprova participar en el pla històric de l'AIE i injectarà en total al mercat l'equivalent a 12,3 dies de consum nacional (11,5 milions de barrils) en un màxim de tres mesos
David Page
El Govern aprova formalment la participació en la intervenció històrica de tots els països membres de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) amb l'alliberament més gran de reserves estratègiques de petroli per estabilitzar els mercats internacionals (400 milions de barrils en total) i frenar l'enorme volatilitat dels preus per la guerra a l'Orient Mitjà. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a una injecció als mercats d'11,5 milions de barrils de petroli procedents de les reserves d'emergència nacionals, l'equivalent a 12,3 dies de consum total del país, durant els pròxims tres mesos.
El pla aprovat per l'Executiu preveu l'alliberament en una primera fase de 4,75 milions de barrils de productes petrolífers (equivalents a 4 dies de consum nacional) en només dues setmanes, segons ha confirmat la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El Govern podrà anar modulant l'alliberament dels 8,3 milions de barrils restants en els pròxims tres mesos en funció de l'evolució de la situació del mercat del petroli.
