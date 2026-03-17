Comptes públics
El Govern rebutja retirar els pressupostos i tornar-los a presentar al juny
Romero es reafirma a buscar un acord 'in extremis' abans de la sessió parlamentària d’aquest divendres, quan ERC podrà tombar els comptes públics
Gabriel Ubieto
El Govern esgota les hores per aconseguir un acord 'in extremis' amb ERC abans de divendres, descarta retirar el seu projecte de pressupostos per donar més marge a la negociació i no es veu aprovant uns comptes públics a l’estiu. Així ho ha manifestat la consellera d’Economia, Alícia Romero, aquest dimarts al programa 'Cafè d'Idees' de 'La 2'.
La titular d’Economia es manté confiada de poder convèncer els republicans i de poder-ho fer els pròxims dies, descartant avui dia l’opció de retirar el projecte legislatiu per negociar amb els d’Oriol Junqueras sense la pressió del cronòmetre. "No som aquí en aquests moments, estem perquè divendres es tramiti el pressupost i ERC retiri l’esmena a la totalitat. Hi ha temps fins al 24 d’abril, que és quan s’han d’aprovar definitivament els pressupostos", ha afegit.
Fonts dels republicans recalquen que el president Salvador Illa va decidir portar els comptes públics al Parlament sense tenir els suports lligats, per la qual cosa ara pateix la tensió del calendari, ja que divendres, si ERC no aixeca el seu veto, el projecte no quedarà en res. "Saben el que passarà, si no els retiren, cauran. Ells decideixen", reblen des del partit, insistint que van ser els socialistes els que van posar en marxa el compte enrere tot i que Junqueras havia anunciat que frenava la negociació en veure la manca de garanties del Govern per a la recaptació de l’IRPF.
"El Govern s’ha posat en un carreró sense sortida", afegeixen altres fonts, que subratllen que Esquerra ja ha manifestat la seva voluntat d’avalar suplements de crèdit perquè la Generalitat no pateixi en tresoreria. Aquestes fonts sostenen que l’Executiu sí que ha fet lliscar la possibilitat de retirar els pressupostos, però que no hi ha res tancat.
"Si els retiren queden en evidència, però si no els retiren queden en ridícul", afirmen, tot i que el Govern encara no ha decidit si prefereix evitar que els comptes arribin a l’hemicicle i exhibir el veto d’ERC o si prefereix donar aire a la negociació retirant el projecte de l’ordre del dia per no tenir una derrota parlamentària en la principal llei del Govern.
Per a Illa, els pressupostos d’aquest 2026 són determinants, ja que seran els primers que pugui aprovar en aquesta primera legislatura, atès que governa amb els comptes prorrogats del 2023 que va impulsar el Govern de Pere Aragonès, ja que l’any vinent es preveu inviable per les eleccions municipals i generals.
9.000 milions en dansa
El Govern va presentar al Parlament el passat 27 de febrer el seu projecte de pressupostos per a aquest 2026. La llei dicta que l’Executiu havia de remetre a la cambra legislativa l’esborrany de comptes públics al voltant del 15 d’octubre, si bé aquest i anteriors governs han incomplert sistemàticament aquesta referència. El projecte dissenyat per la consellera Romero preveu una capacitat de despesa de 49.126 milions d’euros, uns 9.000 milions més que en els anteriors comptes vigents.
Des d’Economia confien la seva capacitat d’execució d’aquests fons al fet que entrin en vigor com més aviat millor. El Govern acumula un retard de gairebé tres mesos des de principis d’any i això condiciona la disponibilitat de fons per als departaments. Si finalment fracassen els pressupostos, el Govern es veurà obligat a recórrer a suplements de crèdit per cobrir despesa ordinària, cosa que l’obligarà a negociacions polítiques amb els grups.
En un context, si descarrilen els comptes públics, de desgast de les relacions amb ERC, però davant la necessitat d’incorporar recursos per esquivar les tensions de tresoreria, que des del departament d’Economia albiren a partir del maig. Aquest és un altre dels motius pels quals des de l’Executiu rebutgen desplaçar les negociacions amb els republicans i aprovar al juny els pressupostos, ja que per arribar a aquest escenari la Generalitat hauria d’incorporar pel camí suplements de crèdit i després 'regularitzar-los' mitjançant el nou projecte de pressupostos.
Una opció viable, però no desitjable per a l’execució normal dels fons dels diferents departaments. Aquest dilluns passat, Romero va comparèixer en roda de premsa per lluir que el 2025 la Generalitat havia executat el 97% dels fons disponibles, un nivell rècord respecte d’exercicis precedents i que els socialistes exhibeixen com a sinònim de bona gestió al capdavant de l’administració catalana.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat