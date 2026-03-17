La Trobada Empresarial al Pirineu abordarà la nova geopolítica
Les jornades se celebraran els dies 11 i 12 de juny a la Seu d’Urgell, i aplegaran personalitats com Joep Borrell, Margaritis Schinas i Matteo Renzi
ACN
La 37a Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà l’11 i 12 de juny a la Seu d’Urgell amb el lema «El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem». Aquest any la trobada començarà dijous al matí i incorpora nous espais abans i després de les ponències per afavorir el ‘networking’ entre els prop de 900 assistents. La presidenta, Montse Pujol, destaca que volen reflexionar i donar respostes a l’empresariat en un moment d’«incerteses molt grans» en l’àmbit geopolític i de transformacions digitals. La trobada la inaugurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també hi participaran el president del CIDOB, Josep Borrell; l’exvicepresident de la Comissió Europea Margaritis Schinas, i l’exprimer ministre italià Matteo Renzi.
El Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell reunirà personalitats del món empresarial, econòmic, institucional i acadèmic per reflexionar sobre reptes i oportunitats del moment actual. «Les empreses necessitem certeses a l’hora de tirar endavant els nostres plans estratègics i avui les incerteses són moltes i no tenim la seguretat de quin camí prendre», va indicar ahir Pujol.
El dia abans de les jornades tindrà lloc un sopar per a espònsors i patrocinadors, i divendres se celebrarà la Festa de la Trobada. La cimera espera repetir els prop de 900 assistents del 2025 i espera atreure més empresaris de la Franja, el Bages i l’Anoia.
La inauguració dijous al matí anirà a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa, que donarà pas a la conferència inaugural per part de Matteo Renzi, exprimer ministre italià del 2014 al 2016 i actual senador. A la tarda hi haurà una taula amb representants d’empreses lleidatanes amb trajectòries consolidades com Carles Camí (Mirasan i Monlau), Tomàs Cusiné (Castell del Remei), Patricia Romero (Romero Polo) i Dolors Puyol (Premier Pigs). Durant la primera jornada la Trobada també donarà protagonisme a projectes emergents vinculats a la innovació i la intel·ligència artificial.
El Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, obrirà la jornada de divendres, que arrencarà amb una taula amb Guillem López, professor d’Economia de la UPF i l’analista política, escriptora i periodista Estefania Molina. La taula d’estratègies empresarials reunirà representants d’HIPRA, Naturhouse i Tendam. La recta final tornarà a donar protagonisme a la geopolítica amb una taula que reunirà Josep Borrell, president del CIDOB, exministre i antic Alt Representant de la UE per als Afers Exteriors, i Margaritis Schinas, exvicepresident de la CE.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament