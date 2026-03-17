La Trobada Empresarial al Pirineu abordarà la nova geopolítica

Les jornades se celebraran els dies 11 i 12 de juny a la Seu d’Urgell, i aplegaran personalitats com Joep Borrell, Margaritis Schinas i Matteo Renzi

Un moment de la presentació de la trobada / Arxiu/Mireia Arso

ACN

La Seu d'Urgell

La 37a Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà l’11 i 12 de juny a la Seu d’Urgell amb el lema «El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem». Aquest any la trobada començarà dijous al matí i incorpora nous espais abans i després de les ponències per afavorir el ‘networking’ entre els prop de 900 assistents. La presidenta, Montse Pujol, destaca que volen reflexionar i donar respostes a l’empresariat en un moment d’«incerteses molt grans» en l’àmbit geopolític i de transformacions digitals. La trobada la inaugurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també hi participaran el president del CIDOB, Josep Borrell; l’exvicepresident de la Comissió Europea Margaritis Schinas, i l’exprimer ministre italià Matteo Renzi.

El Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell reunirà personalitats del món empresarial, econòmic, institucional i acadèmic per reflexionar sobre reptes i oportunitats del moment actual. «Les empreses necessitem certeses a l’hora de tirar endavant els nostres plans estratègics i avui les incerteses són moltes i no tenim la seguretat de quin camí prendre», va indicar ahir Pujol.

El dia abans de les jornades tindrà lloc un sopar per a espònsors i patrocinadors, i divendres se celebrarà la Festa de la Trobada. La cimera espera repetir els prop de 900 assistents del 2025 i espera atreure més empresaris de la Franja, el Bages i l’Anoia.

La inauguració dijous al matí anirà a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa, que donarà pas a la conferència inaugural per part de Matteo Renzi, exprimer ministre italià del 2014 al 2016 i actual senador. A la tarda hi haurà una taula amb representants d’empreses lleidatanes amb trajectòries consolidades com Carles Camí (Mirasan i Monlau), Tomàs Cusiné (Castell del Remei), Patricia Romero (Romero Polo) i Dolors Puyol (Premier Pigs). Durant la primera jornada la Trobada també donarà protagonisme a projectes emergents vinculats a la innovació i la intel·ligència artificial.

El Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, obrirà la jornada de divendres, que arrencarà amb una taula amb Guillem López, professor d’Economia de la UPF i l’analista política, escriptora i periodista Estefania Molina. La taula d’estratègies empresarials reunirà representants d’HIPRA, Naturhouse i Tendam. La recta final tornarà a donar protagonisme a la geopolítica amb una taula que reunirà Josep Borrell, president del CIDOB, exministre i antic Alt Representant de la UE per als Afers Exteriors, i Margaritis Schinas, exvicepresident de la CE.

  1. El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
  2. Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
  3. Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
  4. La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
  5. Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
  6. Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
  7. Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
  8. Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament

Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe

Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe

Els docents tallen la carretera de Vic de Manresa i es tanquen a la seu d’Educació la vigília de la vaga

Els docents tallen la carretera de Vic de Manresa i es tanquen a la seu d’Educació la vigília de la vaga

La manifestació dels docents davant la seu d'Ensenyament a Manresa, en fotos

La manifestació dels docents davant la seu d'Ensenyament a Manresa, en fotos

L'equip masculí sub-16 de l'Avinent és primer i el femení tercer en el Campionat de Catalunya per equips de pista curta

L'equip masculí sub-16 de l'Avinent és primer i el femení tercer en el Campionat de Catalunya per equips de pista curta

La Trobada Empresarial al Pirineu abordarà la nova geopolítica

La Trobada Empresarial al Pirineu abordarà la nova geopolítica

Les multes més habituals al volant: les distraccions que et poden sortir cares

Les multes més habituals al volant: les distraccions que et poden sortir cares

El Clam esquiva el conflicte de dates amb la Mediterrània

El Clam esquiva el conflicte de dates amb la Mediterrània

Àuria aposta per la innovació per potenciar l’autonomia i la inclusió de les persones amb discapacitat

Àuria aposta per la innovació per potenciar l’autonomia i la inclusió de les persones amb discapacitat
