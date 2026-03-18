La compravenda d'habitatges creix el 8% a la regió central, on els compradors s'hipotequen menys que a Catalunya
L’evolució al territori és superior en prop d’un punt percentual a la del conjunt del país
Segons els notaris, el nombre de préstecs hipotecaris augmenta el 15,5% en un any, tres punts menys que la mitjana catalana
El nombre de compravendes d’habitatges durant el 2025 a les comarques centrals va ser de 6.725, 498 més que un any abans, segons l’estadística del Col·legi Notarial de Catalunya. Això suposa un increment percentual del 8%, 7 dècimes més del que ho va fer al conjunt català. L’activitat del sector immobiliari va a un bon ritme al territori, com demostra el fet que des del 2020 (en plena pandèmia) el nombre de compravendes ha augmentat pràcticament el 60% i el 12% des del 2021, tenint en compte que els anys 2022 i 2023, la compravenda d’habitatges va patir una lleugera davallada. Però es va tornar a disparar al territori el 2024, amb un increment interanual, llavors, del 14%, que es va moderar l’any passat.
En nombres absoluts, al districte notarial de Manresa es van signar un total de 2.332 compravendes, el 13,26% més que un any abans i el 66,45% més que el 2020. El següent districte amb més operacions al territori va ser Igualada, amb 1.356 durant el 2025, però amb un increment interanual de tan sols el 3,27%. A banda de Manresa, els mercats més actius del territori van ser els de Santa Margarida de Montbui, amb un creixement del 185% interanual (40 operacions respecte de les 14 d’un any abans), Capellades (+79%), Berga (+50,2%), Piera (+28%) i Cardona (+18,75%) i la Seu d’Urgell (+10,98%), tots per sobre de la mitjana nacional.
Quant als préstecs hipotecaris, en el conjunt del 2025 a les notaries del territori se’n van formalitzar 3.341, el que suposa el 15,5 més que un any abans. Al conjunt català, l’increment interanual va ser superior, del 18,5%. Als districtes amb més activitat, com els de Manresa i Igualada, l’increment en un any respecte de l’altre va ser de l’11,45%, en el cas de la capital del Bages, i del 19,9%, en el de la capital de l’Anoia.
Les dues dades relacionades, les de compravendes i les de préstecs hipotecaris per a habitatge, permetrien concloure que a la Catalunya central els compradors s’hipotequen menys que al conjunt del país. Així, si a Catalunya es formalitzen 8 préstecs hipotecaris per cada deu operacions de compravenda, a la regió central la proporció és de 5 préstecs per cada deu compravendes.
La situació a Catalunya
En el conjunt del 2025, el nombre de préstecs hipotecaris autoritzats a Catalunya per a l’adquisició d’habitatge va augmentar un 18,5% interanual, fins a arribar a les 88.939 operacions. Aquest creixement supera en cinc punts la mitjana de l’Estat, que es va situar en el 13,7%, amb un total de 389.090 operacions. La quantia mitjana d’aquest tipus de préstecs va incrementar un 8,8% el 2025, ascendint a 222.512 €. A nivell nacional, la xifra va créixer un 11,8%, assolint els 173.989 €.
D’altra banda, les compravendes d’habitatge van registrar a Catalunya un increment del 7,3% respecte al 2024, amb un total de 107.826 transaccions. Aquesta xifra s’aproxima a la tendència del conjunt de l’Estat, on es va experimentar un augment del 4,4%, amb 752.661 compravendes. El preu mitjà anual de les operacions de compravenda a Catalunya va ser de 2.323 euros, el 9,1% més que el 2024. Es tracta d’un increment superior al produït en el conjunt d’Espanya, on els preus van créixer un 7,5%, i es van situar en els 1.902 euros el m2.
Les dades del desembre
Si ens referim només a les dades del mes de desembre de l’any passat, els préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge a Catalunya van experimentar un increment interanual del 21,9%, i es van situar set punts per sobre de la mitjana estatal (13,6%), segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya. En total, es van autoritzar 7.242 préstecs al país, amb una quantia mitjana de 243.164 euros, l’11,4% més respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a les compravendes d’habitatge, a Catalunya es van formalitzar 11.672 operacions al desembre, la qual cosa suposa un descens de l’1,1% en relació al desembre del 2024, una dada similar a la mitjana estatal, on van disminuir un 1%, amb un total de 72.175 compravendes autoritzades. Per la seva banda, el preu mitjà d’aquestes operacions es va situar en 2.413 euros a Catalunya, xifra que suposa un augment de l’11,2% en comparació amb l’any anterior.
Per tipologia d’habitatge, es van comptabilitzar 9.322 compravendes de pisos en aquest període, xifra que representa un 3,9% menys interanual, amb un preu mitjà de 2.754 euros el metre quadrat. Per una altra banda, es van dur a terme 2.350 operacions de compravenda d’habitatges unifamiliars, un 11,7% més que al desembre de l’any anterior, el preu mitjà de les quals va ser de 1.763 euros el metre quadrat.
Segons destacava la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, «Catalunya tanca el 2025 mantenint la consolidada tendència a l’alça de préstecs hipotecaris autoritzats, que suma ja més de 2 anys i mig de pujada ininterrompuda. El nombre de compravendes, per la seva banda, també va augmentar en aquest període, tot i que en els últims mesos de l’any s’ha apreciat una lleugera desacceleració en la compra d’habitatges».
Sortida d’empreses del mercat
Sobre el conjunt del mercat de l’habitatge, el Col·legi de Notaris publicava recentment un informe que concloïa que les empreses estan accelerant la seva sortida del mercat residencial a Catalunya. Segons les dades col·legials, el 2025, les persones jurídiques van vendre 12.010 habitatges més dels que van comprar, una diferència que confirma, diu el col·legi professional, a «una tendència de desinversió que apunta a un traspàs progressiu d’habitatge cap a compradors particulars». El fenomen s’observa també al conjunt de l’Estat. Aquestes xifres formen part de les conclusions de l’informe «Radiografia del mercat de l’habitatge a Catalunya 2007-2025 amb dades del notariat».
Segons l’informe, El 2025, les persones jurídiques van representar el 10,7% de les compres d’habitatge a Espanya, percentatge que s’eleva al 12,3% a Catalunya.
L’informe també examina l’accés dels joves al mercat de l’habitatge i posa de manifest el creixent pes del suport familiar. Els compradors de 18 a 30 anys representaven el 2025 a Catalunya un 12,84% del total, molt per sota del 24,75% del 2007. Al conjunt d’Espanya, la xifra es redueix fins el 9,63%. Una via per pal·liar aquesta situació, destaca el col·legi, son les donacions d’habitatges de pares a fills, que a Catalunya gairebé s’han duplicat en el mateix període, en passar de 1.483 a 2.921 operacions.
Les dades de l’informe reflecteixen també el pes que continua tenint el finançament hipotecari en el mercat de compravenda d’habitatge. En termes de finançament, gairebé un 61% de les compravendes d’habitatge a Espanya es van realitzar amb hipoteca, percentatge que a Catalunya s’eleva fins al 71,2%.
