La creació de societats limitades es dispara a Manresa
La Catalunya central tanca el 2025 amb 757 empreses més, un increment del 25,7% que contrasta amb l’augment català de prop del 10%
El ritme de formalització de noves societats limitades al districte notarial de Manresa va augmentar del 23,69% el 2025 respecte de l’any anterior, segons les dades del col·legi de notaris. En total, es van constituir a la zona 308 noves societats, 59 més que un any abans. L’increment percentual supera de molt el del conjunt català, que durant l’any passat va ser del 9,8%, segons les dades del Col·legi Notarial de Catalunya.
Al conjunt de les comarques centrals l’activitat de creació de societats es va concretar, l’any passat, en 155 constitucions més que les signades davant notari un any abans, fins a les 757, segons el col·legi notarial. Això suposa un increment percentual encara més elevat que en el cas de Manresa: el 25,75%, gairebé setze punts més que al conjunt de Catalunya.
A Igualada, l’increment va ser també molt destacat, del 18,18%, amb 169 noves societats, mentre que a Berga la xifra es va disparar del 73,08%, fins a les 45 noves constitucions. En termes absoluts també van destacar les 95 de la Seu d’Urgell (el 50,8% més que un any enrere) i les 54 de Puig-reig (+31,7%).
Per zones, les menys actives van ser a l’Anoia: Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Piera i Calaf, amb decrements superiors al 70% interanual, tot i que amb xifres absolutes poc significatives.
El desembre del 2025 es van constituir 2.943 noves societats a Catalunya, la qual cosa suposa un increment del 28,9% interanual. Aquest ascens situa Catalunya més de vuit punts per sobre de la mitjana estatal, on l’augment va ser del 20,2%, amb 13.801 constitucions. Pel que fa al capital mitjà de les noves societats, a Catalunya va ser de 21.439 euros, el 14,5% menys que el desembre del 2024. A nivell nacional, el valor mitjà va ser similar, amb un total de 24.892 €, suposant un lleuger descens del 2,6% interanual.
