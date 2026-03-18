Joana Magureanu, del Departament de Màrqueting i Comunicació de Bassols Energia: "No és només rebre energia, sinó formar part d’una comunitat que valora la sostenibilitat"
La companyia aposta per un model energètic centrat en les persones que combina la l’autoconsum amb la gestió digital
El 2025 ha estat un any de contrastos per al sector energètic a Catalunya. Tot i els esforços per accelerar la transició ecològica, les dades de l’Observatori d’Energies Renovables revelen que la producció de fonts verdes va caure un 3,2% durant l'exercici anterior, aportant només el 18,1% del total de l’electricitat generada a la regió. Aquesta dada, situada molt per sota de la mitjana europea, posa de manifest que encara hi ha traves que frenen l'avenç cap a la neutralitat de carboni. En un context en què els preus del mercat continuen marcats per la volatilitat, moltes llars catalanes han començat a buscar alternatives que no només ofereixin seguretat econòmica, sinó que també permetin un paper més actiu i conscient en el consum diari.
Davant d’aquest escenari, companyies amb un fort arrelament territorial com Bassols Energia, nascuda a la Garrotxa fa més d'un segle, estan liderant un canvi de paradigma que posa el client al centre de l'estratègia. L'empresa ha aconseguit diferenciar-se de les grans elèctriques robotitzades gràcies a un model basat en la transparència, el tracte humà i el compromís compartit amb la comunitat. El seu darrer llançament, la Guardiola Universal, és l'exemple perfecte d'aquesta filosofia: una eina digital que transforma accions positives com el consum responsable, l'autoconsum solar o el suport al comerç local amb beneficis directes per a l'usuari. Parlem amb la Joana Magureanu, del Departament de Màrqueting i Comunicació de Bassols Energia, per entendre com aquest "moneder al núvol" està redefinint la relació entre veïns i energia.
Com descriuria la Guardiola Universal a un veí no expert?
La Guardiola Universal és un servei exclusiu i digital que acompanya el client més enllà de la simple factura de la llum. No és només energia; és una cartera al núvol on les accions que fas (compromís amb Bassols, recomanar a un amic, tenir panells solars o comprar al comerç local) tenen reconeixement i valor dins d’una comunitat energètica compartida.
Quin mecanisme principal utilitza per garantir el valor promès?
Funciona com una plataforma que escolta i acompanya: recull accions positives del client (fidelitat, sostenibilitat, suport al comerç proper, comunitat) i les converteix en beneficis dins d’una cartera digital. No és un simple descompte puntual, sinó un model continu que reforça la confiança i el compromís compartit amb Bassols.
Per a clients amb plaques solars, com funciona amb els excedents?
Amb el Pla Solar dins de la Guardiola Universal, l’energia que generes i no consumeixes no es perd: es converteix en valor dins de la cartera digital que pots utilitzar més endavant. Aquesta manera de reconèixer els excedents transforma un gest sostenible en part del vincle amb Bassols.
Quines garanties de transparència i estabilitat de preus ofereix la Guardiola Universal?
La Guardiola Universal posa l’accent en la relació i en el compromís continuat, més que en fluctuacions de mercat. És oberta, fàcil d’entendre i està integrada en l’app de Bassols, de manera que qualsevol client pot veure clarament què ha acumulat i com pot utilitzar-ho. Això aporta seguretat i transparència, perquè tot està registrat i accessible.
Com es tradueix l’arrelament local de Bassols en aquest servei?
L’arrelament local es manifesta en la manera com Bassols valora els gestos de proximitat: recomanar a un veí, comprar al comerç de barri, participar en l’energia local… Totes aquestes accions són reconegudes i recompensades dins de la Guardiola Universal, reforçant així els vincles entre companyia, clients i territori.
Quin valor aporta l’atenció al client en un mercat amb atenció robotitzada?
La Guardiola Universal forma part d’un enfocament on el client no és un número, sinó algú amb qui es construeix una relació de confiança. El servei personalitzat i l’acompanyament humà de Bassols són claus perquè els clients sentin que escoltem la seva veu i valoren la seva fidelitat.
Quina raó principal per canviar-se de la tarifa regulada (PVPC) a Bassols i activar la Guardiola Universal?
El principal argument no és un descompte únic, sinó formar part d’un projecte compartit on cada contribució suma i és reconeguda. Els clients de PVPC que valoren proximitat, coherència i participar en un model més humà i compromès trobaran en la Guardiola Universal una raó de pes i de comunitat per fer el canvi.
Quins requisits tècnics ha de tenir l’habitatge per contractar la Guardiola Universal?
Només cal ser client de Bassols Energia. No es requereix cap equipament especial per formar part del servei. La Guardiola Universal és un servei digital vinculat al compte del client i actua com a espai personalitzat de reconeixement de valors i accions compartides.
És senzill el procés de canvi de companyia i quant triga a activar-se la Guardiola Universal?
Sí, és senzill. El canvi de companyia amb Bassols és ràpid i sense interrupcions de subministrament. Un cop ets client, la Guardiola Universal s’activa automàticament dins de l’app de Bassols, perquè puguis començar a veure i utilitzar els teus beneficis immediatament.
Per què els clients, tant els que ja tenen Bassols com els que es canvien ara, han d’activar la Guardiola Universal?
Perquè representa una manera de viure la relació amb l’energia de forma activa i participativa: no és només rebre energia, sinó formar part d’una comunitat que valora la sostenibilitat, la proximitat, la confiança i la cooperació. La Guardiola Universal posa valora cada acció conscient del client i el fa part d’un projecte comú.
