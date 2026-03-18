Un equip de la UPC Manresa guanya un concurs de projectes d'emprenedoria sostenible
Regió7
Un equip d'estudiants de la UPC Manresa ha guanyat el concurs d'emprenedoria sostenible organitzat per imagin, el neobanc impulsat per CaixaBank, en una jornada celebrada al Circuit de Barcelona-Catalunya. La sessió 'DreamBIG' del programa imaginPlanet Challenge va organitzar una sessió sessió especial al circuit focalitzada en mobilitat, que va reunir 50 estudiants, que van presentar les seves idees de projectes per contribuir a l'impuls sostenible del sector.
Els 16 equips participants estaven formats per estudiants de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, del TecnoCampus MotorSports i el Centre d'Estudis Monlau. Un jurat format per la pilot professional Christine GZ, un integrant de l'equip de Formula Student UPC Dynamics Manresa, així com representants d'imagin i de l'ecosistema emprenedor, va escollir la proposta guanyadora OptiDrive, de l’equip Q3 de la UPC Manresa, un sistema que optimitza la potència del motor elèctric del vehicle durant el trajecte.
L'equip guanyador competirà a la semifinal amb els equips guanyadors d'altres DreamBIG que s'han celebrat per tota Espanya i amb equips que han presentat les seves propostes online. En aquesta semifinal es triaran els 10 finalistes que participaran en la gran final del programa imaginPlanet Challenge i podran gaudir d'una estada a Silicon Valley d'incubació del seu projecte, visitant empreses com Netflix, Google HQ, Instagram, HP, IDEO, entre d'altres.
La jornada va finalitzar amb una exposició del monoplaça de l'equip d'UPC Dynamics Manresa a la qual han assistit tots els participants.
6a edició de l'imaginPlanet Challenge
Aquesta jornada d'emmarca en l'imaginPlanet Challenge, un programa adreçat a joves estudiants d'universitats o centres de Formació Professional a partir de 16 anys que estiguin interessats a desenvolupar idees d'emprenedoria que ajudin a combatre el canvi climàtic. Més de 12.000 joves han participat ja en l'imaginPlanet Challenge, que enguany assoleix la seva sisena edició.
Els interessats a participar en el programa poden presentar-se organitzats en equips de tres persones i inscriure's a través del web del programa fins al 31 de maig.
Tots els participants, a mesura que es vagin inscrivint al programa, rebran formació, ja que imagin ofereix sessions telemàtiques i píndoles de formació sobre sostenibilitat i emprenedoria, així com accés a eines i recursos que puguin ajudar-los a donar forma a les seves idees a través del mètode Lombard, basat en el Design Doing, segons expliquen fonts de CaixaBank.
