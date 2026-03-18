Seccions

Inflació

Els aliments que més han apujat de preu a Catalunya: alguns superen el 30%

L'encariment del cost de l'energia i de les matèries primeres se sol traslladar a altres preus de la cistella de la compra

Una clienta comprova els diferents tipus d'oli en un supermercat

Una clienta comprova els diferents tipus d'oli en un supermercat / Ferran Nadeu / EPC

Clara Dalmau Merencio

El conflicte entre els Estats Units i Israel contra l'Iran ha provocat que l'estret d'Ormuz sigui intransitable, cosa que està generant tensions als mercats internacionals de matèries primeres.  Una gran part del comerç internacional d'aquests productes transita per aquest estret, com és el cas del petroli, l'alumini, l'acer, els fertilitzants i alguns gasos

L'estret d'Ormuz roman tancat

El petroli intermedi de Texas (WTI, per les sigles en anglès) no para de pujar des de l'esclat del conflicte —quan costava uns 72 dòlars, una mica més de 62 euros— i ha començat la setmana fregant els 104 dòlars (una mica més de 96 euros) el barril. A més, el preu dels fertilitzants, com la urea (fertilitzant nitrogenat per a la producció d'hortalisses i cereals), l'amoníac, el sofre o el fòsfor, s'ha incrementat notablement. 

Afectació a l'agricultura espanyola

La Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Granaders (COAG) va publicar el passat dia 10 que el preu de la urea ha crescut un 20%: de 500 a 600 euros per tona. “La projecció anual d'aquesta pujada de preus per als agricultors espanyols equivaldria a 890 milions d'euros, dels quals 700 milions correspondrien al repunt del gasoil i 100 milions a la urea”, ha assenyalat la COAG. 

Però això no és tot: la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) assegura que “la pujada dels preus de l'energia i les matèries primeres es pot traslladar a altres preus de la cistella de la compra i ancorar les expectatives d'inflació”.

Pujades estables

Segons l'Índex de Preus de Consum (IPC), publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la inflació a Espanya es va quedar al febrer en un 2,3% interanual, la mateixa registrada al mes de gener. Tot i que la caiguda del preu de la llum ha contingut en part l'encariment dels aliments que es troben al supermercat, aquests i les begudes no alcohòliques han experimentat una pujada del 3,2%

També ha influït en aquesta contenció l'estabilitat registrada en els preus dels olis i greixos (14,1%), i del peix i marisc, en comparació amb l'any 2025.

El preu dels ous es dispara

Tal com informa l'INE, en particular, el preu dels ous ha patit un increment del 30,1% respecte del mateix mes de l'any passat. Els clients també han notat que el preu de les hortalisses pressiona més les seves butxaques, amb un augment del 15,2% interanual, així com la carn de boví, que ha arribat a pujar un 15%.

La fruita fresca també ha començat a incrementar-se, pujant un 6,3% aquest mes de febrer respecte del gener. És a dir, en la comparativa mensual, la cistella de la compra es va anotar un increment de preus del 0,6%, degut, sobretot, a l'encariment de les fruites i els fruits de closca, les hortalisses, els llegums i les patates, segons indica l'INE.

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, preveu un repunt de la inflació aquest mes, perquè la guerra contra l'Iran ja s'ha començat a notar en sectors com el dels carburants.

El Govern vol alleujar la butxaca dels espanyols

És per això que el Govern està preparant un paquet de mesures econòmiques per esmorteir l'impacte de la guerra de l'Orient Mitjà sobre l'economia espanyola, especialment davant del creixement del preu dels combustibles. 

Aquest pla, que s'aprovarà aquest divendres mitjançant reial decret, inclourà mesures fiscals, energètiques i socials.

Tanmateix, el ministre Cuerpo ja ha explicat que no es rebaixarà l'IVA dels aliments, una mesura que es va aplicar durant la crisi inflacionària a causa de la Guerra d'Ucraïna.

Mesures de protecció als més vulnerables

El Govern ha considerat que l'impacte pel conflicte contra l'Iran afecta principalment l'energia i els carburants, i no pas els aliments. 

És per això que també ha decidit implementar mesures per reduir la càrrega fiscal a la factura de la llum, amb l'objectiu de contenir l'augment de preus per la tensió a l'estret d'Ormuz. 

El Govern vol recuperar antigues mesures de protecció per a les llars més vulnerables, com evitar talls de subministraments bàsics.

El pla també inclou mesures per a sectors com els transportistes i els agricultors, els sectors més afectats per la pujada dels carburants i dels fertilitzants. 

