L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i Comercial Univen formalitzen la compravenda d’una parcel·la al polígon d’El Grau
L’empresa té previst construir-hi una nau de 2.500 metres quadrats amb magatzem i oficines
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’empresa Comercial Univen 1990 han formalitzat la compravenda d’una parcel·la de titularitat municipal situada al polígon industrial d’El Grau.
La finca, ubicada al carrer de les Malloles, té una superfície de 5.100 metres quadrats i ha estat adquirida per un import de 733.000 euros. L’empresa hi preveu construir una nau de 2.500 metres quadrats que inclourà espai de magatzem i oficines.
Actualment, Comercial Univen està ubicada en una nau de 500 metres quadrats a Viladordis, un espai que ha esdevingut insuficient i obsolet a causa del creixement de l’empresa en els darrers anys, segons explica la mateixa societat.
Comercial Univen es dedica a la distribució de llaminadures i altres productes similars, i és un dels principals distribuïdors a la Catalunya Central. La nova instal·lació permetrà millorar la seva capacitat operativa i logística.
