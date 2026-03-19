Sector bancari
CaixaBank i Revolut pugnen per patrocinar el Barça
El banc digital aspira a substituir l’entitat catalana, que torna a negociar amb el club
Albert Martín
El creixement de Revolut al món de la banca ‘online’ és enorme i la seva aposta per Barcelona no es queda enrere. La fintech britànica creada el 2015 per Nikoláis Storonski i Vlad Iatsenko va anunciar al desembre el seu desembarcament a l’icònic edifici de Cuatrecasasas a Còrsega amb Diagonal i Jardinets de Gràcia, on volia agrupar els 700 treballadors que té a Barcelona, i la seva ensenya llueix des d’ahir a l’edifici, condició impusta per l’entitat per aconseguir l’immoble.
L’elecció d’aquesta seu va ser complexa: Revolut va imposar com a condició per llogar l’espai, propietat d’Emesa, la societat patrimonial d’Emilio Cuatrecasas, que el nom del banc digital pogués estar a dalt de tot de l’immoble. Al tractar-se d’un edifici amb especial protecció (el va erigir l’arquitecte Enric Sagnier entre 1908 i 1910 amb estil monumentalista classicista classicista), la normativa municipal impedia que es toqués cap element, incloent-hi les discretes lletres de Cuatrecasas que estaven a la seva cúspide.
L'Ajuntament va atendre aquesta petició, cosa que va comportar que al desembre Revolut confirmés el lloguer de l'espai, de set plantes i 3.400 metres quadrats. Aquest matí s'ha viscut el moment històric de la substitució de les 11 lletres del bufet d'advocats per les set de la 'fintech' britànica. La intenció del banc 'online' és obrir aquesta seu al llarg d'aquest any.
No obstant, la intenció de Revolut d’aconseguir un nom en la iconografia empresarial barcelonina no acaba aquí i va molt més lluny. Segons ha pogut saber El Periódico, Revolut i el Barça negocien la possibilitat que el banc digital pugui convertir-se en patrocinador del club. Fonts coneixedores de la negociació expliquen que Revolut es va acostar al Barça per traslladar-li una proposta i apunten que va mostrar "molt interès". Fruit d’això, ja hi ha converses entre les dues parts. Les mateixes fonts apunten, no obstant, que hi ha altres bancs interessats a convertir-se en el patrocinador financer del Barça.
Si Revolut va mostrar aquest interès i està en la carrera és perquè el Barça i CaixaBank no van arribar a un acord per renovar el seu patrocini el juny del 2025. Segons fonts judicials, el desacord va venir arran d’una inversió fallida de la qual van participar a inicis del 2024 Enric Masip, home pròxim al president del Barça, Joan Laporta, i el tresorer del club, Ferran Olivé, de la qual culpaven el director de la històrica oficina que CaixaBank ha mantingut al Camp Nou. Després d’una investigació interna, l’entitat financera va concloure que no hi va haver mala praxi per part de l’empleat i que, per tant, el banc no s’havia de fer càrrec de les pèrdues en què van incórrer els afectats per una presumpta estafa. El cas espera que un jutjat de Barcelona assumeixi la causa.
Converses obertes
Fonts empresarials apunten que aquesta discrepància va ser clau perquè no es renovés un acord entre Barça i CaixaBank, que es va establir per primera vegada a finals dels anys 70 i que havia estat sempre vigent des d’aleshores. No obstant, i segons ha pogut confirmar El Periódico, les converses entre CaixaBank i el Barça continuen obertes. "No van arribar mai a trencar-se", apunten fonts coneixedores de la negociació.
Qui no està participant d’aquesta carrera per aconseguir ser el patrocinador financer del Barça és el Banc Sabadell. Segons han explicat diverses fonts a aquest diari, l’import d’aquest –CaixaBank pagava en el seu últim contracte al voltant de sis milions d’euros per temporada– deixa sense opcions al banc d’origen vallesà, que ha renovat recentment la seva vinculació amb el Real Club de Tennis Barcelona per donar el seu nom quatre anys més al torneig que es disputa a la capital catalana.
