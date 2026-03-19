Cuinar amb consciència té recompensa amb Kuhn Rikon
La marca suïssa, que té una botiga efímera al passeig de Pere III de Manresa, presenta una promoció limitada, amb un 60% de descompte, de la línia NEW LIFE PRO, que destaca per la qualitat, disseny i respecte pel medi ambient
Regió7
En un moment en què la sostenibilitat ja no és una opció sinó una necessitat, cuinar amb criteri també vol dir escollir bé els estris. La firma suïssa Kuhn Rikon llança una promoció exclusiva de la seva línia NEW LIFE PRO, una col·lecció que combina rendiment professional, disseny contemporani i compromís ambiental. Per aquest motiu, la marca convida els amants de la cuina a visitar la seva botiga efímera al Passeig de Pere III, 44 de Manresa, on es podrà adquirir la gamma NEW LIFE PRO amb un 60% de descompte. A més, la compra inclou com a obsequi un ganivet Kinderkitchen, pensat perquè els més petits descobreixin el plaer de cuinar amb seguretat. La promoció, amb unitats molt limitades, serà vàlida fins a exhaurir existències.
Disseny sostenible, rendiment professional
La col·lecció NEW LIFE PRO està fabricada amb alumini 100% reciclat d’alta qualitat, produït amb fins a un 95% menys d’energia en comparació amb els processos convencionals. Un compromís real amb el medi ambient que no renuncia a l’excel·lència. La seva base gruixuda amb inducció de superfície completa assegura una distribució homogènia de la calor i una eficiència energètica superior. El recobriment antiadherent de tres capes reforçades amb partícules ceràmiques ofereix una gran resistència al desgast i permet cuinar amb menys greix, evitant que els aliments s’enganxin. Apta per a tota mena de cuines —inclosa la inducció— i per al forn fins a 240 °C, respon a les exigències de la cuina actual.
Una col·lecció que està pensada per al dia a dia
Versàtil, funcional i fàcil de netejar, aquesta línia és ideal tant per saltejar com per guisar, elaborar salses o preparar plats vegetarians amb resultats impecables. Les nanses ergonòmiques d’acer inoxidable garanteixen una manipulació segura, mentre que la tapa de vidre amb sortida de vapor permet un control visual constant de la cocció. Fins i tot l’embalatge, fabricat amb cartró 100% reciclat, reforça la filosofia sostenible de la marca. Amb un 60% de descompte, un regal inclòs i el segell de qualitat d’una empresa amb més de cent anys d’experiència, NEW LIFE PRO es posiciona com una aposta intel·ligent per a qui vol renovar la cuina amb criteri professional i consciència ambiental.
Kuhn Rikon, màxima qualitat a preus assequibles
Des de fa més d’un segle, Kuhn Rikon és sinònim d’innovació, qualitat i disseny en utensilis de cuina. Olles de pressió, paelles, ganivets, jocs de coberts i accessoris formen part d’un catàleg reconegut internacionalment per la seva funcionalitat i durabilitat.
Des del mes de gener passat i per temps limitat, la marca té una botiga efímera al Passeig de Pere III de Manresa de dilluns a dissabte, de 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.30 h. Tots els productes —procedents de les existències europees de la companyia— ofereixen descomptes mínims del 50%, que en molts articles arriben fins al 80%. En total, més de 500 referències provinents d’Alemanya, França, Anglaterra, els Països Baixos, Portugal i Espanya. Es tracta majoritàriament d’articles fora de catàleg o amb algun defecte en l’embalatge, però amb la mateixa garantia de qualitat.
L’espai funciona com un autèntic magatzem d’oportunitats amb preus altament competitius. Una cita imprescindible per als qui volen equipar la cuina amb qualitat suïssa a preus excepcionals.
