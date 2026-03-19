Els jardiners del Berguedà denuncien que l'administració local els ha retallat les comandes
Nou empreses de la comarca signen un manifest en què reclamen que els responsables polítics "apostin per la compra pública local"
Nou empreses de jardineria del Berguedà han signat un manifest conjnt en què demanen "als responsables polítics" que "apostin per la compra pública local" i "pel teixit productiu de la comarca". Segons fonts del col·lectiu, un canvi en el criteri tècnic del Consell Comarcal del Berguedà ha retallat el volum de serveis que les jardineries comarcals prestaven a les administracions locals. "Som els que paguem impostos aquí", insisteixen les mateixes fonts, que reclamen "treure les compres i els serveis a licitació". Signen el manifest les empreses Agracaser, Alpex, Curriu, Eric Valle, Fid, Freixa, Santacreu, Teixidor i Arrels Arboricultura.
En el manifest, asseguren que "en els darrers temps, els professionals del sector hem estat expulsats de qualsevol consulta o decisió en la gestió de les zones verdes públiques". "No hem tingut l'oportunitat de participar en cap àmbit de debat o reflexió sobre aquesta matèria, i s'han imposat uns criteris que ens han deixat al marge de qualsevol intervenció", continuen.
El col·lectiu qüestiona els nous criteris de poda a la comarca, que en restringeixen la pràctica. "No és un atac contra els arbres, sinó una pràctica de gestió necessària quan es realitza amb coneixement i responsabilitat", afirmen. Per als jardiners signants, "les decisions sobre les zones verdes urbanes dels nostres pobles preses només des d'àmbits administratius o polítics sense tenir prou en compte l'experiència tècnica de qui coneix directament l'estat dels arbres, del sòl i de les condicions del medi urbà és tenir una mirada curta".
D'altra banda, el manifest insisteix que "apostar la compra local d'arbres i plantes és una decisió que beneficia el medi ambient, l'economia del territori i la qualitat dels espais verds". També afirmen que "comprar arbres i plantes a proveïdors locals redueix l'impacte ambiental associat al transport" i que "apostar per la producció local afavoreix la traçabilitat i el control de qualitat de les espècies vegetals". Amb tot, al Berguedà no hi ha vivers d'arbres, i les empreses de jardineria locals han d'adquirir-los a vivers de fora de la comarca per subministrar-los a les administracions.
Per tot plegat, els jardiners conclouen que "diem prou a la gestió actual de les zones verdes públiques que exclou els jardiners berguedans". A més demanen als municipis que "tinguin en compte" el seu "coneixement i experiència en la presa de decisions" alhora que insten els responsables polítics a apostar "per la compra pública local" i pel "teixit productiu del Berguedà".
L'arrel del conflicte rauria en un nou criteri tècnic impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà, que, a petició dels ajuntaments de Berga, Puig-reig, Cercs, Vilada, Olvan, Casserres, Saldes i Guardiola de Berguedà, segons detallen fonts del Consell, fa un any va contractar un professional amb experiència per assessorar ajuntaments en la planificació i el manteniment del verd urbà, mitjançant un programa subvencionat amb 80,000 euros per la Diputació de Barcelona. Els vuit ajuntaments es fan càrrec del sou del tècnic, que treballa per a tots aquests municipis. Des d'aleshores, "amb criteris tècnics i d'eficiència", s'han restringit les podes i s'adquireixen arbres directament a vivers, fet que els jardiners que signen el manifest consideren que els perjudica el negoci. Amb tot, les mateixes fonts del Consell asseguren que que és "cada ajuntament el que decideix què compra, no el Consell, que tampoc decideix què es fa als municipis".
La queixa dels professionals berguedans del sector compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona a la comarca i l'Asssociació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB). La presidenta cameral, Mercè Sallés, assegura que "ens posicionem al costat de les empreses petites, que no pot ser que se les menystingui". Sallés, que carrega contra els nous criteris tècnics del Consell, es pregunta "si l'administració no aposta per les empreses del territori qui ho farà?" i insisteix que els professionals locals "tenen expertèsa i coneixen el territori".
Per la seva banda, Josep Maria Serarols, president de l'ACEB, coincideix en "donar suport" als jardiners berguedans, alhora que assegura que l'entitat està "intermediant per trobar una solució" al conflicte. De fet, segons ha pogut saber aquest diari, en breu es mantindrà una reunió entre el Consell i els professionals de la comarca per intentar tancar la crisi.
