Catalunya impulsa l’ocupació pública juvenil

La Generalitat paga 500 euros al mes a joves que estan oposant: qui hi pot optar i com funciona

L’ajuda busca facilitar la preparació d’oposicions a Catalunya als joves que tenen menys de 30 anys

Opositors uns instants abans de realitzar la seva prova oficial, en una imatge d'arxiu. / GUSTAVO SANTOS / VIGO

Marcos Rodríguez

Preparar unes oposicions exigeix temps i diners, i no tothom es pot permetre estudiar sense ingressos. Amb aquesta realitat sobre la taula, l’administració catalana ha activat una mesura poc habitual: una ajuda econòmica mensual per a joves que es preparen processos selectius de la mateixa Generalitat.

En concret, la Generalitat de Catalunya paga 500 euros bruts al mes a opositors de fins a 30 anys que compleixin determinats requisits acadèmics i administratius. La mesura forma part de l’estratègia de relleu generacional en l’ocupació pública i està avalada per bases reguladores oficials publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el butlletí on es difonen totes les disposicions normatives del Govern.

La finalitat és clara: reduir barreres econòmiques perquè més joves qualificats puguin accedir a la funció pública catalana en un moment en què es preveuen nombroses jubilacions.

Qui pot sol·licitar l'ajuda

Segons la informació institucional de la Generalitat de Catalunya, els principals requisits són:

  • Edat màxima de 30 anys en el moment de la sol·licitud
  • Estar preparant oposicions convocades per la Generalitat
  • Disposar de la titulació exigida per al cos o escala corresponent
  • Complir els criteris acadèmics que marqui cada convocatòria
  • No percebre altres ajudes incompatibles
  • Acreditar dedicació efectiva a la preparació

La quantia és de 500 euros mensuals i es pot percebre durant un màxim de 12 mesos, o fins a la data de les últimes proves del procés selectiu.

Com fer la sol·licitud pas a pas

Tot i que les bases ja estan aprovades, les ajudes es concedeixen mitjançant convocatòries específiques. El procediment habitual és:

  1. Consultar la convocatòria activa al portal de tràmits de la Generalitat
  2. Omplir la sol·licitud telemàtica
  3. Adjuntar documentació acadèmica i acreditacions requerides
  4. Presentar la sol·licitud dins de termini
  5. Esperar resolució oficial

Tota la normativa, condicions i actualitzacions es poden consultar al DOGC, font oficial on es publiquen les ordres reguladores i convocatòries.

Per què s'ha posat en funcionament

L’administració catalana afronta en els pròxims anys un volum elevat de jubilacions i necessita atreure perfils joves. Amb aquesta ajuda, el Govern busca eixamplar la base d’aspirants, modernitzar plantilles i garantir la continuïtat dels serveis públics.

Per a aquells que ja estaven valorant opositar, la mesura pot suposar un suport rellevant per cobrir despeses d’acadèmies, temaris o manutenció durant el període d’estudi.

