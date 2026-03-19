L'escalada del preu del combustible no s'atura: la gasolina s'apropa als 1,8 euros i el gasoil als 1,9 a Manresa
En una setmana, els preus s'han encarit uns quinze cèntims i ja no es pot comprar benzina per sota dels 1,6 euros el litre
Omplir el dipòsit del cotxe a Manresa pagant menys d'1,6 euros el litre de gasolina és ja impossible. L'escalada de preus provocada pel conflicte al Pròxim Orient no s'atura i aquest dijous el preu mitjà d'aquest carburant a les benzineres de la capital del Bages se situa en els 1,777 euros, segons el portal del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que fa un seguiment diari del mercat. El gasoil, per la seva banda, té un preu mitjà d'1,885 euros el litre a la ciutat.
Fa just una setmana, la gasolinera més econòmica de Manresa era la BonÀrea del polígon dels Dolors (carrer de Sallent), on la gasolina 95 es venia a 1,471 euros el litre. Set dies després, en aquest mateix establiment, el mateix combustible costa 1,624, uns 15 cèntims més per litre.
Segons les dades d'avui del ministeri, ara, la benzina més econòmica de la capital del Bages es troba a GM Oil del carrer de Sallent, on el litre es ven a 1,609 euros. Seguidament, al rànquing apareix l'esmentada gasolinera del BonÀrea del mateix carrer (1,624) i l'EsclatOil de la carretera de Vic (1,639). L'única opció per comprar-ne per sota dels 1,6 euros és desplaçar-se fins a Sant Joan de Vilatorrada, on Petrocat l'oferta a 1,575 (el tercer preu més baix de tot Catalunya).
Cal tenir en compte que, abans de l'inici dels atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran, el 28 de febrer passat, la gasolina 95 no arribava als 1,4 euros el litre.
Quant al gasoil més econòmic de Manresa, actualment és també el de la benzinera GM Oil del carrer de Sallent, a la venda per 1,759 euros el litre. Les altres més econòmiques són la BonÀrea del polígon dels Dolors, on el litre val 1,778, i l'Avia dels Trullols i l'EsclatOil, que comparteixen el preu d'1,799 euros.
El preu mitjà de la gasolina a Catalunya és un pèl inferior al de Manresa, uns 1,773 euros per litre, mentre que al conjunt de la Unió Europea se situa en els 1,838 euros. El gasoil, per contra, s'ha disparat en l'àmbit català fins als 2,051 euros de mitjana el litre, per sobre dels 1,949 euros del preu mitjà continental.
Aquest augment de preus que es nota a les butxaques dels consumidors també s'ha traslladat a les borses. L’Ibex 35 ha obert la sessió d'aquest dijous amb descensos en una jornada marcada per la volatilitat. Els principals parquets europeus també han cotitzat a la baixa en un context d’encariment del petroli i del gas després dels atacs contra instal·lacions energètiques.
