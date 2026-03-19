Manresa puja un graó entre les ciutats grans catalanes en l’índex socioeconòmic
El 2023 va millorar en població ocupada i amb estudis baixos, joves sense estudis postobligatoris i renda mitjana per persona, però va empitjorar en treballadors de baixa qualificació i estrangers de països de renda baixa
La capital del Bages va millorar el 2023 el seu índex socioeconòmic territorial (IST) d’una dècima, fins al 90,5 sobre 100 (que representa el valor mitjà de Catalunya), un lleuger increment que li permet superar Lleida en el rànquing de les ciutats de més de 50.000 habitants del país i situar-se així com la quarta població per la cua d’aquest grup de vint-i-tres poblacions. El balanç és bo, però presenta matisos, perquè, desglossada pels diversos conceptes que resumeix l’índex socioeconòmic, millora en població ocupada, població amb estudis baixos, joves sense estudis postobligatoris i renda mitjana per persona, però obté un pitjor resultat quant a treballadors de baixa qualificació i estrangers de països de renda baixa o mitjana.
Les dades s’extreuen de l’anàlisi que elabora anualment des del 2015 l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de diverses característiques de les poblacions catalanes i que es concentra en l’anomenat índex socioeconòmic territorial, que resumeix en un únic valor l’estat dels municipis quant al seu nivell social, laboral i econòmic. Un índex que permet comparar l’evolució de les poblacions entre si en relació a la mitjana global catalana.
A prop de Reus
El 2023, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat i Lleida van obtenir un pitjor índex que Manresa, que ja té a tocar, però, Reus. Manresa supera la capital del Segrià perquè incrementa una dècima el seu resultat, mentre Lleida perd sis dècimes. Reus també davalla tres dècimes en el ISTi se situa a només tres de la capital del Bages.
Amb tot, Manresa no recupera encara el seu índex del 2018, de 92,1 punts, ni els 91,5 que li permetia, el 2015, superar també poblacions com Reus i Mataró. D’aquesta manera, queda molt lluny de l’índex 123 de Sant Cugat del Vallès, la ciutat de més de 50.000 habitants amb el valor més elevat, i també dels de la resta de poblacions que superen l’índex mitjà català: Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Barcelona, Cerdanyola del Vallès i Castelldefels
Increment de renda
Així, en valors absoluts pels diversos conceptes, la població ocupada de Manresa va passar del 62,6% del 2022 al 63,1% del 2023. En treballadors de baixa qualificació va retallar del 15,4% al 15,2% en un any, mentre que en població amb estudis baixos va passar del 15,3% al 14,6%, i del 31% al 28,9% quant a població jove sense estudis postobligatoris. A més, va augmentar la seva renda mitjana per persona de 14.219 euros a 15.099. Amb tot, va incrementar la seva població estrangera de països de renda baixa o mitjana, del 17,3% al 18,4%.
Manresa, per barris
Per districtes censals, a Manresa només Carretera de Santpedor supera el valor mitjà de Catalunya, amb el 101,2, mentre que el barri Antic, tot i pujar un punt respecte del 2022, es manté encara entre els més baixos de Catalunya, amb el 72,4. Així, Barri Antic figura entre la vintena de districtes del país amb pitjors registres en població ocupada, amb només el 53,2%, i alhora se situa entre el centenar de districtes catalans amb els registres més elevats en treballadors de baixa qualificació (19,9%), població jove sense estudis postobligatoris (40,8%) i població estrangera (29%).
La resta d’agrupacions censals manresanes superen els 80 punts. De fet, freguen la mitjana catalana Passeig i rodalies (98,4) i Poble Nou, Mion, Puigberenguer i Miralpeix (97,7). En la franja intermitja s’ubiquen Saldes-Plaça Catalunya (90,7), Sagrada Família-Font dels Capellans (87,9), Escodines, Balconada, Cal Gravat (87,7), Valldaura (84,1) i Vic-Remei, el Guix, Pujada Roja (83,8).
En el conjunt de barris de Manresa, Barri Antic lidera negativament tots els indicadors. En positiu, el primer llloc se’l reparteixen Carretera Santpedor (el major percentatge de població ocupada -68,9%-, el menor de població amb estudis baixos -11,3%- i el percentatge més baix de població estrangera de països de renda baixa o mitjana -13,1%- ), Poble Nou, Mion, Puigberenguer (el menor percentatge de treballadors de baixa qualificació -12,2%-) i Passeig i Rodalies (menys població jove sense estudis postobligatoris -22,6%- i més renda mitjana per persona -17.906 euros-).
Barris rics, barris pobres
Segons l’Idescat, l’any 2023, hi havia a Catalunya 62 agrupacions censals amb un índex socioeconòmic 20 punts o més per sobre de la mitjana catalana, concentrats bàsicament a l’àmbit metropolità, i 110 amb un índex més de 20 punts per sota de la mitjana. A les Comarques Centrals les 4 agrupacions censals amb l’IST més baix se situen a Manlleu, Manresa (Barri Antic), Berga (Nucli urbà centre i nord) i Vic.
Fontanals i Castellolí
Els municipis de més de 500 habitants amb major Índex socioeconòmic territorial de Catalunya l’any 2023 van ser Matadepera (129,9), Fontanals de Cerdanya (124,9) i Castellolí (124,8) . En l’altre extrem, els municipis de més de 500 habitants amb menor nivell socioeconòmic de Catalunya el 2023 van ser Barbens (56,5), Salt (59,8) i Sant Pere Pescador (62,9).
Poblacions a dalt i a baix
Per indicadors, al de població ocupada de 20 a 64 anys (66,8% al conjunt de Catalunya) els valors més alts són a Campllong (81,7%) i Vilablareix (80,8%) i els més baixos a Talarn (37,4%) i Ulldecona (52,0%). En el de treballadors de baixa qualificació (11,6% al conjunt de Catalunya), els municipis de 1.000 habitants o més amb els valors més baixos són Matadepera (3,0%), Sant Cugat del Vallès (3,9%) i Sant Just Desvern (4,0%). En canvi, els valors més alts són els de Sant Pere Pescador (34,1%) i Soses (29,7%).
De Vallromanes a Batea
En l’indicador de població de 20 anys o més amb estudis baixos (13,7% al conjunt de Catalunya) destaquen amb els valors mínims Vallromanes (3,8%) i Matadepera (3,9%). En canvi, els valors més alts es troben a la Fatarella (29,4%) i Salt (28,2%). Quant a l’indicador de població jove sense estudis postobligatoris (22,9% al conjunt de Catalunya), que és el que mostra més desigualtat entre els municipis, aquells que tenen els valors més baixos són Fontanals de Cerdanya (3,2%) i Talarn (3,9%). En canvi, els valors més alts són els de la Jonquera (55,7%) i Granja d’Escarp (52,1%).
En el de població estrangera de països de renda baixa o mitjana (13,5% al conjunt de Catalunya) Maspujols, Monistrol de Calders i Muntanyola (1,1% pels 3 municipis) són els que tenen el valor més baix, mentre que els més elevats són els de Guissona (52,5%) i Salt (37,0%).
Finalment, en renda mitjana per persona (16.461 euros al conjunt de Catalunya), els municipis amb els valors més alts són la Riba (28.987 euros) i Matadepera (26.720 euros) i els que tenen els valors més baixos són Salt (10.843 euros) i Batea (11.670 euros). n
