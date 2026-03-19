El turisme del Bages reconeix set nous establiments pel compromís amb la qualitat i la sostenibilitat
L’auditori Valentí Fuster de Cardona va acollir dimecres la trobada anual dels agents turístics de la comarca
Regió7
El turisme bagenc va celebrar dimecres la seva jornada sectorial anual, una trobada que reuneix empreses i administracions del territori sota l’organització de Bages Turisme i amb el suport de la Diputació de Barcelona. La jornada, celebrada a l’Auditori Valentí Fuster de Cardona, va comptar amb l’assistència d’una seixantena de professionals del sector, que van fer balanç de l’activitat turística de la comarca.
Un dels moments centrals de la jornada va ser el lliurament dels distintius dels programes de competitivitat turística impulsats per la Diputació de Barcelona: el Compromís per la Sostenibilitat Turística de les Comarques de Barcelona (certificació Biosphere) i el programa Punts d’Informació Turística (PIT). En aquesta edició, s’han incorporat tres nous establiments al Compromís per la Sostenibilitat Turística: la Biblioteca Cal Gallifa, Can Viranes i l’Observatori Astronòmic de Castelltallat. Pel que fa al programa Punts d’Informació Turística, s’hi han sumat quatre nous establiments: Cal Poldo, Can Viranes, el Centre de Visitants del Geoparc i el Restaurant Punt Zero Cardona.
Amb aquestes noves incorporacions, la comarca compta actualment amb 58 establiments acreditats com a Punt d’Informació Turística i 35 amb el distintiu Compromís Biosphere.
Durant la jornada també es van presentar els resultats i dades de l’activitat turística del 2025 i les línies de treball previstes per al 2026. Entre les prioritats estratègiques de Bages Turisme destaquen la consolidació de la Ruta del Vi DO Pla de Bages i l’impuls del cicloturisme com a producte turístic amb gran potencial al territori.
Segons l’índex iRON global, que analitza les valoracions dels visitants a les plataformes digitals, el Bages ha assolit una puntuació de 9,03 sobre 10 en el període d’abril de 2024 a abril de 2025, un 0,78% més que l’any anterior. La puntuació se situa 0,70 punts per sobre de la mitjana de les comarques de Barcelona.
Els atractius turístics són el recurs millor valorat pels visitants, amb una puntuació de 9,33, amb un gran volum de ressenyes concentrat a Montserrat. Els allotjaments també han experimentat una millora significativa, amb una puntuació de 8,54 (+1,5% respecte l’any anterior). En canvi, els restaurants se situen en un 7,93, mantenint la mateixa valoració que el 2023.
La jornada també va servir per presentar les accions de promoció previstes per aquest any i avançar el redisseny de la marca Bages Turisme, que busca reforçar el posicionament de la comarca com a destinació turística basada en el paisatge, la cultura, l’enoturisme i la gastronomia.
Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal del Bages i de Bages Turisme, va destacar que la Jornada del Sector Turístic del Bages "permet reunir a tots els agents implicats, veure els reptes i les oportunitats i avaluar els resultats d’un sector que està en creixement i que és una aposta de futur per al Bages".
Per la seva banda, el conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, va remarcar que "la jornada reflecteix la importància que les administracions públiques i privades continuem treballant conjuntament, ja que aquesta és la fórmula que ha donat bons resultats al Bages com a destinació d’interior que aposta per la qualitat i la sostenibilitat turística posant en valor un territori autèntic i singular que és Geoparc Mundial de la Unesco".
