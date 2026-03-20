Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guia de la Festa Major de Poble NouExpulsió regidora de VoxAnna VivesJimmy GraceyRobatori a la joieria UróMones de Pasqua
instagramlinkedin

La ‘trampa’ de la IA per als joves

BBVA adverteix que els joves seran els primers a patir els ajustos del mercat laboral per la IA

Un estudi de BBVA Research avisa que els perfils junior patiran els primers ajustos de la IA, ja que la tecnologia replica el coneixement que els joves aporten en començar

Un grup de joves universitaris a la UAB. / Zowy Voeten / EPC

Marcos Rodríguez

Madrid

Alerta pel relleu generacional. Els joves espanyols podrien ser els primers a notar l’“alè” de la intel·ligència artificial (IA) al clatell. Mentre que per als treballadors veterans la IA és un copilot que els fa la vida més fàcil, per a qui busca la seva primera feina es pot convertir en un mur d’entrada.

En aquest sentit, una de les darreres investigacions de BBVA Research utilitza una metàfora inquietant per descriure els acabats de graduar: són els “canaris a la mina” (una alerta primerenca de perill) d’aquesta nova era tecnològica.

Però, ¿per què ells? L’explicació de Rafael Doménech (autor de l’estudi) és purament econòmica. La IA és extraordinàriament bona replicant el “coneixement codificat” (el que s’aprèn als llibres i a la universitat), que és precisament el valor principal que ofereix un perfil junior. Per contra, la tecnologia encara pateix per imitar l’“experiència tàcita”, aquest instint i saber fer que només donen els anys d’ofici.

El risc de la “contractació lenta”

L’informe adverteix d’un canvi de tendència a les oficines de Recursos Humans. En poder automatitzar les tasques més bàsiques i repetitives (aquelles que tradicionalment s’assignaven als becaris o als acabats d’arribar), les empreses podrien frenar la contractació de perfils base.

Això genera diversos desafiaments crítics per al mercat laboral espanyol:

  • Barreres d’entrada. La dificultat d’accedir a la primera feina si una màquina ja fa aquesta feina d’entrada.
  • Pèrdua d’aprenentatge. Si els joves no fan les tasques bàsiques, ¿com adquiriran l’experiència necessària per ser els sèniors del futur?
  • Bretxa d’habilitats. La necessitat urgent que el sistema educatiu deixi d’ensenyar el que la IA ja sap fer.

La paradoxa del veterà enfront del novell

El que BBVA posa sobre la taula és una bretxa generacional digital inversa. El treballador amb experiència utilitza la IA per potenciar les seves habilitats, i es converteix en un “supertreballador” difícil de substituir. Tanmateix, el jove es troba que el seu avantatge competitiu —el maneig nadiu de la tecnologia i el títol universitari— ja no és suficient si no va acompanyat d’un criteri que només dona la veterania.

Espanya s’enfronta així a un dilema: té la connectivitat, però li falta capital humà avançat. L’informe conclou que, per evitar que els “canaris de la mina” es quedin fora del sistema, és imperatiu reformar la formació professional i universitària. No n’hi ha prou amb saber fer servir la IA; l’objectiu és aportar aquest valor humà que la màquina, de moment, no pot comprar.

RRSS WhatsAppCopiar URL
