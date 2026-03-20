Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa

L'establiment celebra aquesta tarda la seva inauguració amb la venda dels seus productes a un euro

La inauguració del nou establiment de Tacos Galos a Manresa ha generat una gran expectació aquest divendres, amb llargues cues a la carretera de Vic, a l'alçada de la rotonda de la Bonavista, fins i tot abans de l’hora oficial d’obertura.

Tot i que la inauguració estava prevista per a les 17 hores, desenes de persones s’han començat a concentrar a banda i banda del vial —i també al parc de la Bonavista— des d’abans de les 16.30 hores. L’afluència ha provocat una imatge poc habitual a la zona, amb una presència constant de clients que ha obligat a activar la policia local per gestionar el trànsit a la zona i evitar que els usuaris de la vorera ocupin la carretera.

Com és habitual en les seves inauguracions, Tacos Galos ha celebrat l’arribada a la ciutat amb una promoció destacada: tacos a només 1 euro. A més, durant la jornada els assistents han pogut gaudir d’activitats complementàries, com una màquina de boxa amb premis per als participants.

Clients a les portes del local de 'Tacos Galos' de Manresa, inaugurat avui / Carles Blaya

L’establiment, situat al número 111-113 de la carretera de Vic, ocupa el local on anteriorment hi havia funcionat Fresh Pizza i, abans, Telepizza. Amb aquesta obertura, la cadena suma el seu 12è restaurant a Catalunya i el tercer fora del Barcelonès.

La cadena, coneguda pels seus tacos francesos elaborats amb carn halal, ha guanyat popularitat gràcies a una intensa presència a les xarxes socials i a una estratègia d’expansió ambiciosa. Segons han comunicat, disposen d’un pressupost d’un milió d’euros amb l’objectiu d’obrir el màxim nombre de locals en un termini de 60 dies.

