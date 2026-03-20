Formatges del Bages reben premis al fórum Formatgem
Cal Cantaré, Cal Músic i la Formatgeria Gavarresa obtenen guardons
Regió7
Formatgeries del Bages van tenir premi en la tercera edició del Fòrum del formatge artesà català “Formatgem”, organitzat per ACREFA (Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà) a Girona, i en el qual van participar 36 formatgeries d’arreu del territori català. En total, 32 formatges repartits en 17 categories van formar part del 3r concurs de formatges. Les formatgeries bagenques van fer un paper molt meritori.
Així, el Joan de la formatgeria Cal Cantaré de Santpedor, va obtenir quatre premis, dos ors i dos bronzes: or amb el formatge Timbaler en la categoria de làctica d’ovella i el formatge Teia d’ovella en la categoria de pasta cuita. Els bronzes van ser pel Mató, en la categoria de mató i recuit i el formatge Bruc, en la categoria de premsat i madurat de cabra.
La formatgeria Cal Músic van endur-se dos ors en les categories de pasta tova d’ovella i pasta tova de cabra amb el Tou del Mujal de cabra i el Tou de Mujal d’ovella. La Formatgeria Gavarresa d’Artés va recollir dos ors, un amb el formatge Dall (pasta tova de vaca) i l’altre amb el Cendrat (làctica de vaca). També va ser mereixedor d’una plata amb el formatge Falçó a la categoria de làctica de cabra.
