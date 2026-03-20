Manresa acollirà dues sessions del cicle Novíssims del Col·legi d’Arquitectes
Les sessions, programades a la Torre Lluvià de Manresa a la tarda, estan concebudes com espais de diàleg i reflexió oberta entre professionals
Regió7
Manresa serà una de les seus del Cicle Novíssims, una iniciativa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) que s’emmarca en Barcelona 2026 Capital Mundial de l’Arquitectura i que té com a objectiu donar visibilitat a la nova generació d’estudis d’arquitectura emergents de Catalunya.
El cicle vol mostrar el panorama actual de l’arquitectura catalana posant el focus en joves estudis liderats per arquitectes menors de 40 anys, que destaquen per la seva creativitat, innovació i noves aproximacions als reptes contemporanis de la professió.
A la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya les jornades tindran lloc a la Torre Lluvià, Les converses seran moderades per l’arquitecte Sergi Adrià Huerta i abordaran qüestions com els processos de projecte, la relació amb el context cultural i social, l’experimentació formal i constructiva i les perspectives de futur dels despatxos participants.
La primera jornada a Manresa tindrà lloc el dimarts 7 d’abril, amb la visita introductòria de l’arquitecte Pere Santamaria, encarregat de la rehabilitació de la Torre Lluvià i la participació dels despatxos d’arquitectura Muntant arquitectura cooperativa i Lligams. L’estudi Muntant arquitectura cooperativa, amb base a Manresa, desenvolupa projectes que combinen "funcionalitat, innovació i una estreta relació amb el context urbà i industrial", destaca el col·legi. Per la seva banda, Lligams, situat a Tarragona, aporta "una mirada centrada en la materialitat, la síntesi formal i l’experimentació amb els processos constructius". El diàleg entre ambdós despatxos permetrà evidenciar maneres complementàries d’entendre l’arquitectura emergent a Catalunya.
La segona jornada, prevista per dimecres 15 d’abril, comptarà amb la participació dels estudis 082ARQ i Sarquella Torres. 082ARQ és "un despatx que treballa des d’una aproximació rigorosa al projecte arquitectònic, amb una atenció especial a la coherència entre concepte, programa i construcció", diu el COAC. L’estudi d’arquitectura Sarquella Torres, amb una trajectòria reconeguda dins el panorama emergent català, "destaca per una arquitectura arrelada al territori, sensible al context i amb una mirada crítica sobre el paisatge, la memòria i la transformació dels espais", segons la presentació del col·legi.
Novíssims es caracteritza per desenvolupar-se en espais singulars, sovint inèdits o de difícil accés per al públic, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni arquitectònic i generar noves mirades sobre l’arquitectura contemporània en diàleg amb el territori. Cada sessió del Cicle Novíssims es planteja com una conversa oberta entre dues oficines d’arquitectura i un moderador, en un format proper que afavoreix el debat i la participació del públic. L’assistència a les jornades és gratuïta, però és imprescindible inscriure’s prèviament a través del formulari disponible a la web del COAC, ja que l’aforament és limitat.
