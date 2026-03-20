Manresa celebrarà el talent creatiu del territori amb els Premis Notworking 2026
La gala tindrà lloc el 27 de març al Teatre Conservatori
Regió7
Manresa acollirà el proper divendres27 de març de 2026 una nova edició dels Premis Notworking, una iniciativa per reconèixer els professionals del sector de la creativitat.La gala, amb la col·laboració de Promanresa-Ajuntament de Manresa, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, tindrà lloc al Teatre Conservatori de Manresa i reunirà professionals, empreses i públic interessat en la creativitat per celebrar el talent emergent i consolidat del territori.
Deu categories per reconèixer el talent creatiu
En aquesta edició es lliuraran deu premis que reconeixeran projectes destacats en diferents àmbits de la creativitat. Els guardons distingiran iniciatives en brànding, campanya publicitària, esdeveniment, estratègia de comunicació, creador o creadora de contingut, vídeo, projecte fotogràfic, il·lustració i pòdcast i proposta acadèmica.
La convocatòria dels Premis Notworking 2026 ha superat el centenar de candidatures, fet que, segons els convocants, "confirma el creixement i la consolidació de la iniciativa dins l’ecosistema creatiu del territori". El jurat professional, format per especialistes de diferents disciplines creatives, ha seleccionat quatre projectes nominats per categoria. Els guanyadors es donaran a conèixer públicament durant la gala.
Un sector creatiu en creixement
Els Premis Notworking neixen amb la voluntat de donar visibilitat al talent del sector creatiu a les comarques centrals i contribuir a enfortir un ecosistema professional. Segons dades d’ACCIÓ, el sector audiovisual català compta amb més de 4.400 empreses i prop de 45.000 professionals. Paral·lelament, el sector de la publicitat i la comunicació ocupa més de 27.000 professionals, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En conjunt, les indústries culturals i creatives ocupen prop de 88.000 persones a Catalunya.
Els Premis Notworking pretenen contribuir a "reforçar el paper de la Catalunya central com a espai de producció cultural i creativa, generant un punt de trobada anual entre professionals del sector, empreses i ciutadania".
Les entrades
Les entrades per assistir a la gala ja estan disponibles a través del web del Teatre Kursaal. L’organització ha establert dues modalitats d’accés amb l’objectiu de facilitar la participació del públic. Es poden adquirir entrades a 1 euro per assistir a la gala al Teatre Conservatori, una iniciativa pensada per democratitzar l’accés al talent i acostar el sector creatiu a la ciutadania. També s’ofereix una entrada completa de 18 euros, que inclou l’assistència a la gala i la celebració posterior a la sala Sielu de Manresa, una trobada pensada per continuar la celebració amb professionals, creadors i públic assistent.
La gala compta amb la col·laboració de CASMACS, que farà possible que la gala sigui accessible amb interpretació en llengua de signes.
Els Premis Notworking compten també amb el suport de diversos patrocinadors i col·laboradors que fan possible aquesta iniciativa, com HERMZ, Creatius, Dabuten i Omoda-Jaecoo de Yomovo Vallescar, entre d’altres
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”