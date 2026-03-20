PEFC Catalunya celebra els seus 25 anys a Món Sant Benet
PEFC Catalunya (Program for Endorsement of Forest Certification, per les seves sigles en anglès) va commemorar dijous a Sant Benet de Bages el seu 25è aniversari amb una jornada que va reunir representants institucionals, empresarials, acadèmics i professionals del sector forestal. Sota el lema “25 anys certificant futur”, l’acte va posar en valor el paper de la certificació forestal sostenible com a eina fonamental per garantir la gestió responsable dels boscos, impulsar la competitivitat empresarial i fomentar la innovació en els productes forestals.
La jornada va ser inaugurada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig i Molist, i va comptar amb diverses taules rodones que van abordat l’evolució del sector, el vincle entre empresa i sostenibilitat i les oportunitats de futur dels productes forestals. Durant l’esdeveniment, es van compartir reflexions sobre els orígens de PEFC a Catalunya i el seu impacte al llarg d’aquests 25 anys, així com els reptes actuals en un context marcat pel canvi climàtic i la necessitat de gestionar els boscos de manera sostenible.
Un dels moments destacats de la jornada va ser l’acte d’homenatge a la trajectòria i el compromís amb la gestió forestal sostenible, en què es va reconèixer la tasca de persones i entitats clau del sector.
La cloenda va anar a càrrec del president de PEFC Catalunya, Josep Maria Vila d’Abadal i Serra, qui va posar l’accent en la necessitat de continuar treballant de manera col·laborativa per garantir el futur dels boscos i del sector forestal. L’acte va finalitzar amb un còctel inspirat en el llibre “El bosc a la taula”, editat per PEFC Catalunya, que posa en valor els productes forestals a través de la gastronomia i reforça el vincle entre sostenibilitat, territori i cultura.
