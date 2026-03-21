La inversió alternativa immobiliària guanya terreny al mercat espanyol
Des de la identificació del desafiament fins a la implementació del canvi: el recorregut estratègic que transforma la manera d'entendre el mercat espanyol
Bego Contreras
En un moment en què els inversors busquen noves oportunitats per diversificar les seves carteres i accedir a actius amb més potencial, el crowdlending immobiliari s'està consolidant com una alternativa cada vegada més atractiva. Aquest model permet participar en el finançament de projectes immobiliaris mitjançant préstecs amb condicions prèviament definides, oferint una forma eficient i accessible de formar part del desenvolupament del sector immobiliari.
Civislend és la plataforma líder en el sector, i la seva funció és connectar promotors professionals que necessiten finançament per desenvolupar les seves promocions amb inversors que busquen oportunitats vinculades al sector immobiliari sense haver de comprar ni gestionar directament un immoble.
El creixement d'aquest model està estretament relacionat amb els canvis estructurals que ha experimentat el mercat immobiliari espanyol en els últims anys. Tradicionalment, els promotors depenien gairebé exclusivament del crèdit bancari per finançar els seus projectes. No obstant això, el volum de finançament concedit pels bancs a promotors immobiliaris es va reduir prop d'un 37% entre 2015 i 2022, generant un buit important en l'accés al capital, especialment per a petits i mitjans promotors. Aquesta situació ha impulsat l'aparició de models de finançament alternativa que, sent complementaris a la banca, són capaços de canalitzar capital privat cap al desenvolupament de nous projectes.
Creixement del 85%
Dins d'aquest escenari, el crowdlending immobiliari ha experimentat un creixement molt significatiu. Només el 2025, aquest mercat va registrar un increment proper al 85%, incorporant milers de nous inversors que busquen alternatives als productes financers tradicionals. L'atractiu resideix en la combinació de terminis relativament curts i rendibilitats que solen situar-se entre el 10% i el 13% anual, molt per sobre dels nivells habituals de productes com dipòsits bancaris, bons corporatius o fons immobiliaris.
Civislend s'ha consolidat en els últims anys com una de les plataformes més rellevants dins d'aquest segment a Espanya. Amb més de nou anys de trajectòria, la companyia ha finançat més de 150 projectes immobiliaris i ha reemborsat més de 80 milions d'euros als seus inversors. La plataforma reuneix una comunitat diversa en la qual conviuen inversors particulars, perfils experimentats i fins i tot inversors institucionals, fet que reflecteix la creixent professionalització del sector.
A partir de 250 euros
Aquest model permet participar en el sector amb quantitats molt més reduïdes. En el cas de Civislend, és possible invertir des de 250 euros, la qual cosa facilita distribuir el capital entre diferents projectes i construir carteres diversificades dins del mateix sector immobiliari.
La clau del funcionament d'aquestes plataformes resideix en el procés de selecció de lps projectes. Abans de publicar-se per a la inversió, cada operació passa per una anàlisi financera, tècnica i legal que avalua la viabilitat del projecte, l'experiència del promotor i l'estructura de l'operació. Només aquells projectes que compleixen amb criteris exigents d'anàlisi arriben finalment al marketplace d'inversió. A més, les operacions solen comptar amb diferents mecanismes de garantia vinculats al projecte finançat, com la garantia hipotecària de primer rang, la pignoració de participacions i/o fiances.
El resultat és un model d'inversió que combina accessibilitat, digitalització i exposició al mercat immobiliari sense necessitat d'adquirir un immoble. En un context en què els inversors busquen noves fórmules per diversificar el seu patrimoni i millorar el rendiment de les seves carteres, el crowdlending immobiliari es consolida com una eina cada vegada més rellevant per als inversors, a més de ser una peça cada cop més important en el finançament del desenvolupament immobiliari a Espanya.
© CIVISLEND PSFP, S.A. 2026
CIVISLEND PSFP, S.A. - Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme al Reglamento (UE) 2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV, ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos.
