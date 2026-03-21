L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
L’empresa, especialista en dissenyar projectes per a la ramaderia, l’agroindústria i la valorització de residus, trasllada la seva activitat a un nou i ampli espai per continuar creixent a un ritme de dos dígits
La manresana Grup Solucions, una de les enginyeries de referència a Catalunya en el sector primari i en la gestió de residus, s’ha traslladat a una nau de nova construcció al polígon de Carretera de Berga II, a Sant Fruitós de Bages, en una operació que ha suposat una inversió d’un milió d’euros. L’enginyeria que dirigeix Ricard Planas està experimentant un notable creixement, amb increments de facturació del 15% anual, segons explica el mateix Planas, enginyer agrònom, fill d’una llarga nissaga de pagesos de Sant Mateu de Bages, on va néixer el 1972, i familiar de l’actual ministre d’Agricultura, Luis Planas.
Després d’iniciar-se en la professió amb projectes per a la pagesia a l’entorn de Sant Mateu de Bages, Planas va fundar Grup Solucions fa 27 anys, i s’ha especialitzat en projectes de gran envergadura en sol no urbanitzable i en sectors com la ramaderia, l’agroindústria i la valorització de residus. L’empresa va facturar l’any passat 1,2 milions d’euros, i preveu tancar enguany amb 1,6 milions. Actualment té una plantilla integrada per divuit professionals, entre enginyers (agrònoms, industrials, d’obra civil i de mines), biòlegs, ecòlegs, arquitectes i economistes.
L’enginyeria ocupava fins ara un local a la carretera de Cardona de Manresa, que havia quedat petit per créixer. Les noves instal·lacions de l’empresa a Sant Fruitós, que han suposat aixecar de zero una nau que aporta un ampli espai i confort a la plantilla, sumen 600 metres quadrats, en una parcel·la de 1.200 metres quadrats.
«Volem continuar creixent però no fent-ho ràpid i malament, sinó mantenint la qualitat», diu Planas, que ja avança que en el futur caldrà «doblar» la plantilla amb professionals especialitzats per mantenir el ritme de projectes. «Ens contracten per la qualitat i per això necessitem els millors», afirma Planas.
Grup Solucions va donar-se a conèixer al sector primari amb el disseny del pla de gestió de dejeccions ramaderes de la Cooperativa Plana de Vic, llavors el més gran de Catalunya, el 2002. Té com a clients alguns dels més grans negocis del primari a Catalunya, com la Cooperativa de Guissona, el grup Vall Companys o la bagenca Agrocat. Actualment treballa en projectes com l’ampliació i millora de granges (com una a Oliola que, amb set nuclis de 850 vaques cadascun i amb una inversió d’aproximadament 30 milions d’euros, es convertirà en el punt productiu de llet més gran de Catalunya). «Les granges de vaques catalanes tenen els índex de producció més elevats del món, i nosaltres en fem l’enginyeria», destaca Planas.
Solucions també treballa actualment en un projecte de recuperació per a l’agricultura de boscos al parc natural de Montserrat i en la planta de tractament de resta del Bages, la planta de tractament de residus de Tarragona o la planta de Biogás que impulsa a Sant Mateu de Bages Norbiogas Renovables, entre d’altres.
De les tres grans branques d’activitat de l’empresa, la ramaderia suposa, apunta Planas, el 50% del seu volum de negoci; el tractament de residus, el 40%; i el 10%, la mineria. En aquest últim sector, un dels treballs reconeguts de l’empresa és la restauració del runam de Vilafruns.
Grup Solucions, diu Planas, «vetlla pel territori, perquè si un projecte no l’ha de beneficiar no el farem». «Ens agrada treballar amb projectes començant des de zero», assegura el fundador i responsable de l’empresa.
Des de la concepció d’un projecte fins a la seva posada en marxa, l’enginyeria utilitza el software de modelatge BIM (Building Information Modeling), que genera un model virtual que conté tota la informació relacionada amb l’edifici i que integra tots els agents que intervenen en el procés d’edificació. Tot i que és un sistema habitual en arquitectura, no ho és en l’enginyeria per al sector primari, afirma Ricard Planas.
