La manresana Paula Terra guanya un nou premi de disseny pel moble Lux

Paula Terra, a la dreta, en rebre el guardó / Arxiu particular

La dissenyadora manresana Paula Terra ha estat guardonada al Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat, organitzat pel Gremi de la Fusta de la Cecot, en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, Finsa i Aragonesa de Chapas y Tableros per donar a conèixer el talent i la innovació dins del disseny industrial a Catalunya.En aquesta edició, Terra ha obtingut el 2n premi amb Lux, un nou projecte de mobiliari en fusta, en el marc d’un certamen que posa en valor el talent i la innovació dins del disseny industrial a Catalunya.

El lliurament de premis va tenir lloc divendres a l’Hotel Eurostars Don Candido de Terrassa.

Lux és un sabater intel·ligent dissenyat per transformar l’entrada de la llar en un espai net, saludable i ordenat, explica Paula Terra. A través d’un sistema integrat d’assecat, desinfecció i desodorització del calçat, redueix l’entrada de bacteris, humitat i males olors a casa. Amb un disseny sobri i atemporal, Lux combina tecnologia i mobiliari tradicional per oferir "una solució funcional, discreta i orientada al benestar quotidià".

Imatge del moble Lux

Imatge del moble Lux / Arxiu particular

A més, Lux ofereix espais específics per a l’organització dels objectes quotidians com claus, mòbil, ulleres o cartera per integrar totes les funcions de l’entrada en un sol moble. "Aquesta multifuncionalitat contribueix a reduir el desordre visual i a crear un espai més ordenat, pràctic i agradable", apunta Terra.

Amb aquest reconeixement, Paula Terra suma 39 premis rebuts en l’àmbit nacional i internacional, com a resultat de diversos projectes i concursos, tant en disseny gràfic com de producte.

  1. Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
  2. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  3. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  4. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  5. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  6. El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
  7. Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
  8. La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà

La cuina de pagès es reivindica des de Manresa com una tradició a preservar

La cuina de pagès es reivindica des de Manresa com una tradició a preservar

La cooperativa Recer posa en funcionament nous serveis jurídics

La cooperativa Recer posa en funcionament nous serveis jurídics

Disruptors endocrins: un risc invisible que impacte en la salut

Disruptors endocrins: un risc invisible que impacte en la salut

Els EUA i Israel ataquen la central nuclear iraniana de Natanz, mentre Washington envia tropes al Pròxim Orient

Els EUA i Israel ataquen la central nuclear iraniana de Natanz, mentre Washington envia tropes al Pròxim Orient

El CE Manresa commemora 40 anys del trasllat del Pujolet al Congost

El CE Manresa commemora 40 anys del trasllat del Pujolet al Congost

Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»

Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»

Llívia renova la xarxa d'aigua del pavelló per prevenir la legionel·losi

Llívia renova la xarxa d'aigua del pavelló per prevenir la legionel·losi
