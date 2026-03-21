La manresana Paula Terra guanya un nou premi de disseny pel moble Lux
La dissenyadora manresana Paula Terra ha estat guardonada al Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat, organitzat pel Gremi de la Fusta de la Cecot, en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, Finsa i Aragonesa de Chapas y Tableros per donar a conèixer el talent i la innovació dins del disseny industrial a Catalunya.En aquesta edició, Terra ha obtingut el 2n premi amb Lux, un nou projecte de mobiliari en fusta, en el marc d’un certamen que posa en valor el talent i la innovació dins del disseny industrial a Catalunya.
El lliurament de premis va tenir lloc divendres a l’Hotel Eurostars Don Candido de Terrassa.
Lux és un sabater intel·ligent dissenyat per transformar l’entrada de la llar en un espai net, saludable i ordenat, explica Paula Terra. A través d’un sistema integrat d’assecat, desinfecció i desodorització del calçat, redueix l’entrada de bacteris, humitat i males olors a casa. Amb un disseny sobri i atemporal, Lux combina tecnologia i mobiliari tradicional per oferir "una solució funcional, discreta i orientada al benestar quotidià".
A més, Lux ofereix espais específics per a l’organització dels objectes quotidians com claus, mòbil, ulleres o cartera per integrar totes les funcions de l’entrada en un sol moble. "Aquesta multifuncionalitat contribueix a reduir el desordre visual i a crear un espai més ordenat, pràctic i agradable", apunta Terra.
Amb aquest reconeixement, Paula Terra suma 39 premis rebuts en l’àmbit nacional i internacional, com a resultat de diversos projectes i concursos, tant en disseny gràfic com de producte.
