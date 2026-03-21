Entrevista | Lorenzo Viñas President del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
"El propietari prefereix un inquilí complidor abans que pujar el lloguer
El responsable del col·legi, entitat que celebra el seu 90è aniversari, afirma que la professió és clau per a la convivència veïnal i i reclama més veu en la crisi residencial
Patricia Castán
Una comunitat de veïns feliç passa per un bon administrador de finques que faci més fàcil la convivència i les necessitats de l'escala. Enguany el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) compleix 90 anys, en un moment en què l'antiguitat del parc d'habitatges de la capital catalana i la complexa regulació dels lloguers a Catalunya requereixen més que mai d'ajuda professional. Lorenzo Viñas presideix des de fa tres anys l'entitat, que reivindica una major veu en les polítiques d'habitatge.
En l'acte de presentació del seu 90è aniversari aquesta setmana, van defensar el seu paper social. Com ha canviat la seva missió en gairebé un segle?
El col·legi neix el 1936, amb el vistiplau del llavors president Lluís Companys, perquè un grup d'administradors de finques van voler ordenar i dignificar una professió que estava dispersa i donar-li un consentit jurídic i corporatiu. Avui per a nosaltres és clau impulsar la formació dels professionals i ser locomotora dels canvis que afecten l'àmbit de l'habitatge. En aquests moments tenim 2.200 col·legiats, administrem més del 80% de la finques i formem a més de 4.000 professionals a l'any, últimament fins i tot amb un conveni amb ESADE per a millorar l'eficiència empresarial.
Quins perfils hi ha ara rere l'administració de finques?
Sobre el paper és necessari estar col·legiat perquè administrem immobles, que són el bé material més preuat d'una família, en el qual molts inverteixen tota una vida. Per això tenim una professió d'interès general, protegint drets de consumidors i usuaris. Per a col·legiar-se cal tenir determinats estudis universitaris, que en molts casos són de Dret. Hem de conèixer tota la legislació sobre habitatge amb formació molt especialitzada, i en les relacions arrendador-arrendatari, nosaltres estem en el mitjà, observant el compliment estricte del contracte, els drets i obligacions de totes dues parts. En les administracions després hi ha altres perfils, tenim els oficials habilitats, i tasques de diferents nivells que van de la comptabilitat a l'atenció de les necessitats i convivència de les comunitats, l'administració de lloguers o el peritatge judicial.
Era més fàcil gestionar amb l'antiga LAU o amb els recents canvis de la Llei d'Habitatge i la seva pionera aplicació a Catalunya?
Abans hi havia menys normes, però no ens espanta la regulació, el que ens espanta és la inseguretat jurídica que emana de determinades normes actuals. Això sí que ens fa mal. És inseguretat per a nosaltres i els nostres clients.
Posi'm un exemple
Perquè no poder desnonar un impagament i trigar quatre anys a poder recuperar la possessió del teu habitatge, de la teva propietat. O suportar una ocupació de llogaters i veure que els afectats han d'arribar a buscar solucions alienes al procés judicial. I en bastants casos sense que sigui una vulnerabilitat certa.
Ha crescut la demanda dels seus serveis, malgrat que a l'hora de llogar són els propietaris els qui ara han de pagar els seus honoraris?
Creixem en col·legiats i en professionals. La legislació és tan aclaparadora que en matèria de lloguers el propietari té necessitat d'un professional que l'acompanyi per trobar llogater, gestionar un contracte i administrar el lloguer, si ho desitja. I la despesa és només un petit percentatge, perquè el que a l'arrendador el que el preocupa és la seguretat. Amb dades de l'ajuntament, el 86% són petits propietaris, i per a molts aquesta inversió suposa un ajuda a la seva pensió.
Per què molts opten per vendre en lloc de continuar llogant?
El més important és aquesta seguretat, per sobre de la rendibilitat. A mi m'han dit, "senyor Viñas, baixi 50 euros, o el que sigui, i busqui'm una família, una persona solvent, seriosa, que no causi problemes en la comunitat, que em cuidi el pis i que pagui cada mes, encara que sigui ajustant el preu". El petit propietari prefereix un llogater complidor abans que pujar el preu del lloguer. I l'administrador facilita aquesta gestió i evita maldecaps. Però ara molts trien vendre per por.
Quin tipus de llogater té les de guanyar actualment davant la pugna per aconseguir pis de lloguer?
No és que els propietaris busquin un perfil determinat, sinó que el nombre d'habitatges no creix i cada vegada hi ha més demanda perquè els tipus de llar s'han diversificat amb més famílies monoparentals, més migrants i més gent que viu sola. De manera que tenen tants interessats en el seu pis que poden triar als més solvents, deixant de costat fins i tot a arrendataris d'ingressos mitjans que podrien pagar però són superats per uns altres de major solvència. És la perversió del sistema, que deixa fora moltes persones.
Tornant a l'administració de finques, l'envelliment dels edificis i el seu manteniment els porten més feina?
El parc d'habitatge creix en edat i a més molts edificis dels anys 60 i 70 de poca qualitat constructiva, la qual cosa dona lloc a més necessitat de seguretat de les estructures, de millores d'accessibilitat i de sostenibilitat. En zones perifèriques i de l'àrea metropolitana hi ha construccions que són una bomba de rellotgeria.
Són suficients les ajudes a la rehabilitació o els avançaments asfixien les comunitats?
El nou pla estatal donarà continuïtat a les subvencions, però calculem que la part que correspondrà a Catalunya serà de 34 milions d'euros anuals, cosa que significa que si la Generalitat no amplia les ajudes serà molt difícil actuar. En aquests moments les comunitats arriben on poden, encara que alguns bancs ofereixen crèdits fins i tot a 12 anys per a les millores. Però no tots els propietaris les poden assumir, sobretot en casos de lloguers amb impagaments.
Les noves llars i la major rotacio dels llogaters han anat deshumanitzant la convivència veïnal?
Abans hi havia veïnats més avinguts perquè moltes famílies creixien en una mateixa comunitat i establien forts llaços. Aquestes relacions en molts casos s'han perdut, perquè ara en una finca conviu més gent de pas, diferents cultures o més persones soles. Això no ajuda a la convivència, però és aquí on l'administrador de finques té un paper conciliador i actua fins i tot en casos de vulnerabilitat o de violència de gènere, donant a conèixer a les autoritats els problemes veïnals que puguin registrar-se.
Què pot amargar més la vida d'una comunitat?
Els problemes més comuns són de sorolls, molèsties o incivisme. Com la simple utilització de zones comunitàries sense acord previ. Però també compliquen la convivència les ocupacions o les punxades de subministraments, que a més poden ser causa de sinistralitat.
