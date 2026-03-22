Piscines eficients, aigua més natural
Especialistes en renovació, manteniment i tractament d’aigua, Piscines Costa de Sant Fruitós de Bages aposta per la tecnologia i la sostenibilitat per aconseguir espais amb menys consum d’aigua, energia i productes químics
En un context en què la sostenibilitat i la qualitat de vida s’han convertit en prioritats indiscutibles, parlar d’aigua és parlar de salut, eficiència i futur. Amb aquesta filosofia com a motor, Piscines Costa s’ha consolidat com una empresa referent en la renovació, rehabilitació i manteniment de piscines a la Catalunya central, aportant una visió que va molt més enllà de l’estètica: la cura integral de l’aigua.
«Quan entenem l’aigua, deixem de lluitar contra ella i comencem a cuidar-la». Aquesta idea expressada per Joan Miquel Costa, director tècnic de l’empresa, resumeix l’essència d’un projecte que ha evolucionat cap a un model més conscient i eficient. Ja no es tracta només de reduir productes químics, sinó de gestionar correctament l’aigua des del seu origen, amb criteri tècnic i una mirada sostenible. «Anem perseguint l’aigua», afirma.
Amb una trajectòria que es remunta al 1985, l’empresa ha crescut mantenint intacte el seu compromís amb la qualitat i el servei personalitzat. Des de les seves instal·lacions, al polígon industrial CasaNova de Sant Fruitós de Bages, Piscines Costa aposta per la innovació amb un equip tècnic expert que acompanya cada client en tot el procés.
Més que piscines: una nova cultura de l’aigua
En plena consciència ambiental, Piscines Costa impulsa una autèntica cultura de l’aigua basada en l’eficiència i el respecte. La clau és clara: optimitzar recursos i evitar el malbaratament. Això es tradueix en sistemes que permeten reduir el consum d’aigua, energia i productes químics sense renunciar a la qualitat.
Per aconseguir-ho, l’empresa aposta per tres pilars fonamentals: una filtració eficient, un control continu dels paràmetres i una gestió tècnica rigorosa. Aquest enfocament permet assolir un objectiu ambiciós: acostar la qualitat de l’aigua de la piscina a la d’una aigua potable, és a dir, clara, estable i segura. «Quan parlem de piscines, parlem de salut. L’aigua ha de ser transparent, però també segura per a qui la fa servir cada dia», assegura Costa.
L’empresa actualitza i gestiona el manteniment de piscines públiques i privades. Entre els projectes més recents que ha dut a terme hi ha la millora i el manteniment de les piscines de l’Escola Paidos de Sant Fruitós, on ha renovat els vasos i ha instal·lat sistemes de filtració i desinfecció automàtica que permeten millorar el resultat i la qualitat de l’aigua.
Costa explica que en moltes de les instal·lacions que revisen sovint es troben amb una realitat del sector: «sistemes que en el seu moment es van dissenyar per donar una resposta immediata, sense una visió global del funcionament de la piscina, ni pensats per a la seva durabilitat a llarg termini». Davant d’aquest context, l’enfocament de piscines Costa és diferent: «entendre com es comporta l’aigua, ordenar correctament tots els processos i dissenyar les instal·lacions amb una visió a llarg termini».
Renovar per allargar la vida i millorar l’experiència
Una piscina no és només un espai d’oci; és un entorn de benestar. Per això, Piscines Costa aposta per la renovació i rehabilitació com a alternativa sostenible i eficient. Amb materials de primera qualitat com la làmina armada, ofereix solucions resistents i estètiques que garanteixen una estanquitat perfecta. Aquestes intervencions no només milloren l’aspecte visual, sinó que optimitzen el comportament de l’aigua i incrementen la seguretat i la comoditat. En definitiva, transformen la piscina en un espai més saludable i eficient.
El manteniment: la clau de la qualitat
El manteniment és essencial per garantir una experiència de bany òptima. Piscines Costa dissenya plans preventius que inclouen la revisió d’equipaments i el control dels nivells químics, com el pH, la salinitat o l’alcalinitat.
Aquest seguiment constant permet anticipar problemes, reduir costos i assegurar una aigua en condicions òptimes durant tot l’any. Perquè una piscina ben cuidada no només dura més, sinó que també ofereix una millor qualitat de vida.
L’empresa també disposa de productes, accessoris i complements per fer del bany una experiència immillorable amb les principals marques del sector. Hi podem trobar des de bombes, cobertes i neteja fons fins a filtració, cloració i climatitzadors. També disposa de recanvis d’electròlisi salina per a les piscines.
L’aigua de casa també és important
La preocupació per la qualitat de l’aigua s’estén també a l’àmbit domèstic. En aquest sentit, també assessora i instal·la sistemes de tractament d’aigua domèstica, com l’osmosi inversa, una tecnologia cada cop més present a les llars.
Aquest sistema permet obtenir una aigua totalment purificada, lliure de contaminants com el sodi o el plom, millorant tant la salut com el sabor. A més, contribueix a reduir el consum d’aigua embotellada, amb el consegüent impacte positiu en el medi ambient i en l’economia familiar.
Amb presència destacada al Bages, Berguedà i Solsonès, Piscines Costa continua creixent amb una idea clara: cuidar l’aigua és cuidar les persones. El seu model combina tecnologia, sostenibilitat i experiència per oferir piscines més eficients i una aigua més natural. Perquè entendre l’aigua és el primer pas per garantir el benestar.
