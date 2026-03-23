Així es nota la rebaixa de l’IVA: el preu de la gasolina baixa fins a 20 cèntims per litre
En el primer dia d'aplicació, el preu mitjà de la gasolina 95 a Catalunya va baixar d’1,81 euros a 1,62 entre dissabte i diumenge
ACN
L’entrada en vigor aquest diumenge de l’IVA reduït al 10% als hidrocarburs per fer front a l’escalada dels preus de la benzina ja es va notar en el preu final pel consumidor. El litre de gasolina 95 va caure de mitjana gairebé 20 cèntims entre dissabte (1,812 euros/litre) i ahir (1,62 euros). El dièsel comú també va recular, dels 1,94 euros el litre a 1,79 euros/l. El gasoil agrícola va baixar d’1,59 euros/litre fins a 1,48 euros.
Les estacions de servei confien que la caiguda es noti encara més a mitjan setmana, quan el gruix rebrà combustible amb l’impost especial dels hidrocarburs rebaixat, si bé admeten que la volatilitat el preu del barril de Brent en l’actual context internacional fa difícil preveure cap a on evolucionaran els preus.
Naturgy llança un missatge de calma: el subministrament de gas està garantit malgrat la crisi
El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha enviat un missatge “rotund de tranquil·litat” i ha assegurat que el subministrament de gas està garantit malgrat el context d’inestabilitat geopolítica i volatilitat als mercats energètics. En una jornada organitzada pel diari ‘Expansión’, Reynés ha remarcat que Espanya compta amb fonts diversificades i infraestructures sòlides. El directiu ha admès, però, que la situació internacional genera tensions en els mercats. En concret, ha indicat que s’ha produït un “xoc d’oferta” que impacta en els preus, amb oscil·lacions constants en funció de la durada prevista del conflicte. “S’ha tornat a instal·lar la volatilitat”, ha advertit, tot assenyalant que és un escenari que dificulta la inversió.
Tot i aquest entorn, el president de Naturgy ha subratllat que l’empresa ha reforçat i diversificat les seves fonts de subministrament en els darrers mesos, fet que permet garantir el gas a curt termini. A més, ha destacat el paper clau de les infraestructures, com el gasoducte Medgaz, que connecta directament Algèria amb Espanya, així com els contractes a llarg termini amb Sonatrach, que ha qualificat de “relació molt sòlida”.
Pel que fa al conjunt del sistema energètic, Reynés ha apuntat que Europa ha recorregut als emmagatzematges per esmorteir possibles disrupcions en el subministrament, mentre que altres regions, com la Xina o els Estats Units, parteixen de situacions diferents pel que fa a reserves i autosuficiència. En aquest sentit, ha indicat que els efectes de la crisi “van per barris” en funció de les condicions de cada mercat.
