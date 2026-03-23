BBVA assegura que continuarà invertint a Catalunya hi ha talent i context” per fer-ho
El director de Banca d’Empreses i Institucions de BBVA a Espanya, José García Casteleiro, ha assenyalat aquest dilluns que BBVA continuarà invertint a Catalunya perquè “hi ha talent i context” per fer-ho. En aquest sentit, ha subratllat que el nivell d’eficiència de la indústria catalana és un clar avantatge competitiu, però ha destacat la importància de la col·laboració publicoprivada per impulsar noves oportunitats de creixement.
Així ho ha expressat durant la seva participació al Gran Encuentro Expansión Catalunya. Durant la intervenció, José García Casteleiro ha remarcat el compromís de BBVA amb Catalunya, una regió "estratègica" per al banc. “BBVA és la segona entitat financera a Catalunya i ha estat el banc amb més creixement en l’stock de finançament a empreses el 2025 a Espanya, amb un increment superior a l’11% interanual, molt per sobre del conjunt del sistema, que va créixer al voltant del 3%, cosa que reflecteix la capacitat d’acompanyament al teixit empresarial”, ha destacat.
L'aposta de BBVA per acompanyar les empreses no només es reflecteix en el finançament, ha explicat, sinó també en "la canalització de l'estalvi cap a projectes productius, compartint riscos i complementant altres fonts de capital per facilitar-ne el creixement".
Durant la seva intervenció també s'ha referit a l’ecosistema emprenedor català. El director de Banca d'Empreses i Institucions de BBVA a Espanya ha assenyalat que un dels objectius principals no és només impulsar la creació de noves empreses, sinó aconseguir que creixin i assoleixin una escala més gran. En aquest sentit, ha explicat que Catalunya compta amb una base molt rellevant de startups i concentra prop del 30% del total a Espanya, però el desafiament passa per convertir aquest potencial en projectes més grans i competitius.
José García Casteleiro també ha posat en valor el paper de Barcelona com a ecosistema “exportador per sobre de la seva quota natural”, però ha apuntat que, per a que Catalunya segueixi sent una referència, necessita reforçar àmbits com la innovació, la tecnologia i els processos de descarbonització, així com avançar en la modernització industrial i en l'accés a l'habitatge. En aquest entorn, ha afegit que el paper de les entitats financeres resulta "clau".
