Foment constitueix el Consell Territorial de Dones, amb presència de la Catalunya central

L'empresària berguedana Marta Prat ocuparà una de les vicepresidències de la nova entitat

Un moment de la jornada fundacional del consell

Un moment de la jornada fundacional del consell / Foment

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

Dilluns es va constituir a Barcelona el Consell Territorial de Dones d’Empresa de Catalunya, una iniciativa de país impulsada per Foment del Treball. En una estructura formada per catorze de les principals entitats empresarials de Catalunya, l’Asssociació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha estat escollida per ocupar una de les vicepresidències, que recaurà en l’empresària Marta Prat. També hi tindrà presència la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), mitjançant el col·lectiu UEA Inquieta. Una àmplia delegació de l’ACEB, encapçalada pel president Josep Maria Serarols, va participar en l’acte fundacional.

L’acte inaugural del Consell, que va presidir la consellera Eva Menor, va reunir més de 200 representants del teixit empresarial i institucional català. L’empresària manresana Meritxell Bautista; Míriam Pujol, CEO, sòcia de CALAF Grup i vicepresidenta de la UEA; i Marta Prat, gerent d’Indústria Avícola del Berguedà i membre de la Junta Directiva de l’ACEB, van ser convidades a l’acte per relatar la seva experiència. n

