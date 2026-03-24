El grup bagenc Forminsa adquireix una nova empresa i es proposa facturar 75 milions el 2029
La companyia especialitzada en estampació compra Inmesa, de Sant Andreu de la Barca, per entrar al mercat dels retrovisors i també al sector de la defensa
El grup bagenc Forminsa, amb seu a Sant Fruitós de Bages, ha adquirit l’empresa de Sant Andreu de la Barca fabricant de retrovisors Inmesa. Aquesta és la quarta adquisició empresarial de Forminsa des del 2023, després de sengles operacions a Viladecans, Navarra i Jaen. L’expansió forma part del pla estratègic de la companyia, impulsat l’any passat, que preveu arribar al 2029 amb una facturació de 75 milions d’euros. El 2025, el grup va tancar amb una facturació consolidada de 26 milions d’euros.
Per créixer, la intenció de Forminsa és «diversificar i crear producte propi», explica el director general del grup, Josep Codina. En aquest marc, l’operació de compra d’Inmesa encaixava: «és una empresa en creixement que a més treballa també al sector de la defensa, que està en ascens».
Amb aquesta operació, Forminsa, que exporta el 70% de la seva producció, suma 14 nous treballadors a la seva plantilla, que ja arriba als 150, dels quals la meitat treballa a la seu central del grup a Sant Fruitós de Bages. A més de la planta fruitosenca, Forminsa té seus a Jaen, Viladecans i Navarra, totes dedicades a l’estampació metàl·lica de precisió, el 80% del negoci de la qual és per a l’automoció, i el 20% per al sector elèctric, detalla Codina. La intenció del grup és produir per a centres de dades, amb components molt específics per a sales blanques. També està posant en marxa una línia de negoci dedicada a la fabricació de connectors per al vehicle elèctric, un projecte que va impulsar Forminsa, fins aleshores a Castellbell i el Vilar, a traslladar-se a Sant Fruitós amb l’adquisició de les instal·lacions de Dayco, l’antiga Cremsa, l’any 2022.
Amb la compra d’Inmesa, que factura uns quatre milions d’euros anuals, Forminsa obre una altra línia de negoci, dedicada al sector de la mobilitat i a la creació de producte. Inmesa treballa per a àmbits tan diversos com la defensa, l’agricultura o l’oci, fabricant retrovisors per a quads, tractors, carros de golf o vehicles militars.
«Avui ja no hi ha emprenedors industrials. Les indústries que funcionen van néixer als anys 70 i 80 del segle passat. Però hi ha moltes empreses industrials al mercat que tenen bons productes i que no troben qui vulgui continuar el negoci. És un bon moment per trobar oportunitats», diu Codina, que ja ha adquirit terrenys al Marroc per fer el salt productiu internacional.
Quant al moment global geoestratègic, per a Codina no és un problema, sinó més aviat una «oportunitat». «El panorama s’està sacsejant, i el que estava estandaritzat deixarà d’estar-ho, i has de veure com et situes en el nou mapa», afirma.
