Catalunya arrenca el 2026 amb el millor gener d’hipoteques en 15 anys: l’import mitjà ja frega els 188.000 euros
Les comarques gironines i lleidatanes van registrar un augment d'hipoteques el gener del 2026, mentre que Tarragona va ser l'única demarcació amb menys operacions que l'any anterior
Aina Martí / Guifré Jordan / Pau Cortina (ACN)
Catalunya comença el 2026 amb 7.212 hipoteques sobre habitatge inscrites, la dada més alta d’un mes de gener des del 2011, quan n’hi va haver 7.366, i ja encadenen 20 mesos d’increments interanuals, segons les xifres que ha actualitzat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) aquest dimarts. Les hipoteques signades per comprar un pis o una casa han crescut un 4% en comparació amb el gener del 2025, un increment interanual més moderat que el de l’any anterior (14,42%). De mitjana, els préstecs van ser de 187.838 euros, un 8,61% més que l’any passat i un rècord per al primer mes de l’any. És el segon cop des del 2007 que el capital mitjà prestat supera els 180.000 euros per hipoteca en un mes de gener.
El nombre d’operacions d'hipoteques sobre habitatges van superar les 7.000 per primer cop des del 2011, quan van firmar-se’n 7.366. Les 7.212 hipoteques registrades representen la xifra més alta d’un mes de gener en 15 anys. Si es compara amb el mes anterior, les firmes han crescut un 11,57%, ja que al desembre es van registrar 6.464 hipoteques sobre habitatges.
El total d’hipoteques sobre habitatges ha crescut a un ritme inferior que la resta de l’Estat, on se n’han firmat 40.273, un 6,3% més.
L’import prestat va pujar fins als 1.354,6 milions d’euros, un 12,98% més que el mateix mes del 2025, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 187.838 euros, un 8,61% més i la dada més alta del mes dels registres que es remunten al 2003.
El valor dels préstecs per comprar-se un pis o una casa se situen per sobre dels 180.000 euros des del maig passat i encadenen més de 20 mesos d’increments interanuals. Tot i això, la dada ha baixat respecte dels 194.634 euros registrats de mitjana al desembre (-3,49%).
Préstecs de 201.000 euros a Barcelona
Per demarcacions, durant el mes de gener Barcelona és el territori que ha registrat hipoteques més cares. L'import mitjà prestat se situa a màxims històrics a les comarques barcelonines, per sobre dels 200.000 euros per primer cop en un mes de gener. De mitjana, el capital prestat per a concedir una hipoteca ha sigut de 201.608 euros, 17.400 euros més que el mateix mes del 2025.
Pel que fa al nombre absolut, es van constituir 5.333 hipoteques, un 3,23% més que el gener del 2025. La dada del primer mes del 2026 és la més alta d’un gener des del 2007. L’increment respecte al desembre ha sigut del 17,36%.
A les comarques gironines l'import mitjà prestat per hipoteca se situa en 173.191 euros, la més elevada d’un mes de gener. Girona ha registrat 782 hipoteques, un 9% més que l’any anterior, en la línia de la mitjana catalana, i assolint la dada més alta d’operacions des del 2011. Tot i això, ha experimentat un descens 9% en relació al desembre.
A Lleida, les 311 signatures representen el gener amb més activitat des del 2011. A més, la xifra és un 18,7% més alta que dotze mesos abans, i la variació respecte al desembre és d’un increment del 10,28%. L'import mitjà prestat és considerablement més baix que a Girona o a Barcelona i es queda en 137.785 euros. La quantitat dels préstecs hipotecaris ha crescut i arriba a l’import més alt d’un mes de gener des del 2008.
Tarragona va ser l'única demarcació amb menys operacions d'hipoteques que el gener del 2025. Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre es van comptar 786 préstecs durant el mateix mes, un 0,25% menys que el gener de l’any passat. En comparació amb el desembre s'han registrat un 1,81% més d’operacions. L'import mitjà ha estat de 128.788 euros. En aquest cas, és un import més baix que el del gener de l’any passat (129.310 euros), que va marcar un rècord des del 2008.
