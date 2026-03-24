Montepio adquireix la corredoria d’assegurances manresana Masa i Masa
L’entitat consolida el seu creixement en el teixit assegurador de la Catalunya central i en l'àmbit estatal
Regió7
La corredoria d’assegurances de Montepio, Segursoci SL, ha formalitzat l’adquisició de la cartera de la històrica corredoria manresana Masa i Masa, en una operació estratègica que consolida el seu creixement dins del teixit assegurador de la Catalunya central i en l'àmbit estatal. Amb aquesta integració, les dues entitats uneixen esforços amb un objectiu clar: oferir un servei més competitiu i de major qualitat als seus assegurats. La nova estructura reforçarà l’aposta pel tracte de proximitat i l’assessorament personalitzat, dos dels pilars que han definit la trajectòria de les dues corredories. Els serveis es continuaran prestant des de les oficines de Montepio a Manresa i Berga, mantenint així l’arrelament territorial.
Masa i Masa, fundada a principis dels anys noranta, s’ha consolidat com una de les corredories independents de referència a la comarca. Amb més de quatre dècades d’experiència acumulada en el sector, la firma ha destacat especialment en la gestió d’assegurances per a vehicles clàssics i especials, àmbit en què ha assolit un reconeixement que traspassa l’àmbit català i s’estén a tot l’Estat.
L’any 2020 va marcar un punt d’inflexió amb la seva integració al grup Summa/Acrisure, que és la cinquena corredoria a escala mundial. Un moviment orientat a impulsar el creixement, afrontar els reptes tecnològics i guanyar capacitat en un mercat cada vegada més exigent. En la mateixa línia, Segursoci també es va incorporar al grup multinacional a partir de l’1 de gener, fet que situa la corredoria sota un mateix paraigua operatiu i de serveis.
Com a resultat de la fusió de les dues carteres, Segursoci gestionarà prop de 18.000 pòlisses i donarà servei a més de 13.000 clients, xifres que reforcen la seva posició com un dels actors destacats del sector assegurador. L’operació suposa, així, un pas endavant en l’estratègia de creixement de Montepio, que aposta per la consolidació territorial i l’optimització de recursos per afrontar amb garanties els nous reptes del sector.
