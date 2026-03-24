Càncer
Mor als 43 anys el multimilionari Leonid Radvinsky, propietari d’OnlyFans
«La seva família ha sol·licitat privacitat en aquest moment difícil», va dir l’empresa en un comunicat
Carles Planas Bou
Leonid Radvinsky, el reservat multimilionari propietari de la plataforma de contingut per a adults OnlyFans, ha mort de càncer, segons ha confirmat l’empresa amb seu a Londres aquest dilluns. Tenia 43 anys.
«Estem profundament entristits d’anunciar la mort de Leo Radvinsky. Leo va morir en pau després d’una llarga batalla contra el càncer», va dir l’empresa en un comunicat enviat per correu electrònic. «La seva família ha sol·licitat privacitat en aquest moment difícil».
Nascut a Ucraïna i criat a Chicago, Radvinsky es va llicenciar en Economia per la Universitat Northwestern, a l’estat d’Illinois als Estats Units. El 2018 va adquirir Fenix International, matriu d’OnlyFans, als britànics Guy Stokely i Tim Stokely, fundadors de la plataforma el 2016, i des de llavors es va mantenir com a director i accionista majoritari.
Radvinsky la va convertir en un fenomen cultural que va transformar la indústria pornogràfica en permetre que els creadors cobressin directament pel seu contingut. Posseïa la empresa matriu d’OnlyFans, Fenix International Ltd., segons l’última presentació de la companyia al Regne Unit.
L’entitat, amb seu al Regne Unit encara que la major part dels seus beneficis es generen als EUA, s’ha convertit en un dels majors i més controvertits èxits tecnològics del país, impulsada per la demanda de pornografia. Ara, la seva mort planteja interrogants sobre la propietat d’una de les plataformes de contingut generat per usuaris més controvertides.
Aplicació molt polèmica
Fundada el 2016 pel pare i el fill britànics Guy i Tim Stokely, OnlyFans va assolir la fama en allotjar material pornogràfic prohibit a la majoria de les xarxes socials. La seva popularitat va créixer durant la pandèmia, quan molts actors de cinema per a adults i treballadors sexuals van recórrer a internet a la recerca de fonts alternatives d’ingressos.
Radvinsky havia estat en converses per vendre una participació del 60% a OnlyFans en un acord que valoraria l’empresa en uns 5.500 milions de dòlars. Architect Capital, una firma d’inversió poc coneguda amb seu a San Francisco, havia iniciat converses per liderar una oferta amb capital i al voltant de 2.000 milions de dòlars en deute, segons una persona familiaritzada amb l’assumpte. Al febrer, les converses encara es trobaven en una fase primerenca, segons aquesta persona, que va demanar no ser identificada perquè les deliberacions són privades.
OnlyFans va repartir l’any passat dividends rècord per valor de 701 milions de dòlars (al voltant de 600 milions d’euros) a Radvinsky, un dels majors pagaments d’aquest tipus entre empreses privades al Regne Unit, segons el Financial Times. D’acord amb el diari, en l’última dècada la plataforma ha distribuït més de 25.000 milions de dòlars (uns 21.500 milions d’euros) als creadors de contingut.
Ingressos de 6.200 milions d’euros
En el seu últim exercici fiscal, la plataforma va registrar ingressos per valor de 7.200 milions de dòlars (gairebé 6.200 milions d’euros), procedents dels pagaments dels seus usuaris als creadors.
Tot i que l’empresa ha intentat atreure creadors més convencionals, com xefs famosos i esportistes, continua sent coneguda pel seu contingut per a adults. OnlyFans cobra una comissió del 20% en la majoria de les subscripcions i continguts venuts a la plataforma. El 2024, l’empresa va informar de més de 4,6 milions de comptes de creadors i uns 377 milions d’usuaris, amb uns ingressos de 1.400 milions de dòlars.
Radvinsky s’havia pagat a si mateix al voltant de 1.800 milions de dòlars en dividends de la plataforma des del 2021. Nascut a la ciutat portuària ucraïnesa d’Odessa, la família de Radvinsky es va traslladar a Chicago quan era nen. Més recentment residia a Florida, segons la seva pàgina web. OnlyFans va assenyalar que Radvinsky, que va concedir poques entrevistes i declaracions públiques, havia donat suport a «diversos projectes filantròpics a escala global».
Segons la seva pàgina web, Radvinsky va donar a organitzacions benèfiques com Memorial Sloan Kettering Cancer Center, iniciatives de codi obert i West Suburban Humane Society. OnlyFans va indicar que Radvinsky va traslladar la seva propietat a un fideïcomís el 2024.
