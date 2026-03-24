Com trobar la benzinera més barata: el radar de l’OCU per estalviar diners
Des de l’esclat de la guerra a l’Orient Mitjà, el passat 28 de febrer, el carburant no ha deixat d’augmentar
EFE
El preu del dièsel s’ha encarit ja un 31% (uns 44,8 cèntims més per litre) i el de la gasolina ha registrat un increment de 28,2 cèntims o del 19% des de l’esclat de la guerra a l’Orient Mitjà, el passat 28 de febrer.
Així ho va advertir dijous l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que ha afegit que aquestes pujades afecten especialment els preus de partida més alts de les grans cadenes, tot i que s’ha notat més a les benzineres 'low cost' pel seu menor marge comercial.
De fet, el dièsel ja va superar dijous els 2 euros per litre en el 6% dels sortidors de les grans cadenes de benzineres, segons un estudi de preus de l’OCU, amb dades recollides en més de 12.000 estacions de servei.
La pujada podria ser del 28%
És més, aquesta organització de consumidors adverteix que, si el dièsel tornés a encarir-se en 3 cèntims, com ha fet en els últims tres dies, aquest 6% s’elevaria fins al 28% dels sortidors de les grans marques que operen a Espanya.
Així mateix, entre les estacions amb més benzineres amb preus del dièsel iguals o superiors als 2 euros per litre destaca Petronor, amb un 10%, seguida d'Agla, Campsa, Moeve i Repsol, amb un 8% de benzineres en aquesta franja de preus.
Al mateix temps, l’OCU ja observa sortidors de gasolina 95 amb preus iguals o superiors als 2 euros/litre en una desena d’estacions.
Les més barates i les més cares
L’estudi de l’OCU també revela que la diferència de preu dels carburants entre les estacions 'low cost' més econòmiques i les grans cadenes més cares s’ha reduït del 20% al 15% en unes setmanes, reduint l’estalvi màxim possible, tot i que continua sent "significatiu" en partir de preus més baixos: fins a 24 cèntims per litre menys en dièsel i 22 cèntims per litre menys en gasolina.
De fet, diu l’informe, s’han produït canvis en el rànquing de cadenes més barates: Alcampo i Tamoil irrompen en el top 5 i s’uneixen a Bonarea, GM Oil i Plenergy; mentre que entre les més cares de mitjana destaquen Valcarce, Repsol i Petronor.
Segons aquestes dades, omplir un dipòsit de 50 litres de combustible en alguna d’aquestes últimes encareix la factura en uns 11 euros per al dièsel i 10 euros per a la gasolina, en comparació amb les estacions més econòmiques.
Per saber on fer gasolina més barat, l’organització posa a disposició dels conductors un cercador on només cal introduir el codi postal o l’adreça desitjada, ajustar el radi de quilòmetres en què buscar estacions de servei al voltant d’aquesta ubicació i el tipus de combustible perquè aparegui un llistat de les benzineres més barates en aquella zona.
El gasoil més car
També l’organització de consumidors Facua analitza el preu del combustible. Repsol i la seva filial Petronor continuen sent les més cares de les deu principals cadenes de benzineres, seguides molt de prop per BP i Moeve, segons l’informe d’aquesta organització.
Facua també permet als conductors, a través de la seva web i de l’app de Facua-Consumidores en Acción, localitzar els preus més baixos en qualsevol punt d’Espanya.
Segons Facua, aquest dimecres, dia 18, el preu mitjà del gasoil era d'1,942 euros per litre a Petronor; 1,938 euros a Repsol; 1,931 a BP i 1,918 a Moeve. La resta de les principals cadenes encara estan per sota dels 1,90 euros/litre.
