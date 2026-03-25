La Cambra i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà posen en relleu el teixit industrial de la comarca
La sèrie documental “A tota màquina! Del Berguedà al món!” dona visibilitat a vuit empreses del territori amb projecció internacional
Regió7
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, amb el finançament de la Diputació de Barcelona, impulsen el projecte audiovisual "A tota màquina! Del Berguedà al món", una sèrie documental de vuit capítols, amb un to dinàmic i divulgatiu, que permetrà descobrir empreses arrelades al territori, referents en els seus sectors, innovadores i amb presència als mercats nacionals i internacionals.
La sèrie mostra el dia a dia de diferents empreses del Berguedà a través de les persones que hi treballen. Són els mateixos equips directius, plantilla i col·laboradors els que expliquen el seu producte, el seu mercat i el que les fa diferents, mentre es fa una visita a les instal·lacions i als processos productius.
Les empreses participants són Adiquímica, SA, Advanced Sport & Nutritions Lab, SL, Decapulp, SL, Grup Boix, Paulig (Liven, SAU), Planafil, SA, Transforma21, SL i Weelko Barcelona, SL. La idea, guió i presentació del projecte és de Xavier Gonzàlez-Costa, mentre que la direcció i edició han anat a càrrec de la productora Karkön.
El projecte es va presentar públicament el passat 11 de març en el marc de la Fira de la Formació i l’Ocupació del Berguedà, on es va projectar el capítol 0, que serveix com a introducció a la sèrie i al conjunt del projecte. Ara s’ha publicat el primer capítol, dedicat a l’empresa Advanced Sport & Nutritions Lab (AS&NL), una companyia especialitzada en nutrició esportiva amb presència internacional que exemplifica la capacitat d’innovació i projecció del teixit empresarial del Berguedà. Aquest primer capítol es pot visionar a https://youtu.be/opHhF7E1Bcs.
El projecte vol contribuir a visibilitzar la realitat industrial actual de la comarca i posar en valor el talent, la capacitat d’innovació i les oportunitats professionals que ofereix el sector. En aquest sentit, el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat, destaca que “durant anys s’ha repetit el relat que la indústria del Berguedà va entrar en declivi després del tancament de les mines i la crisi del tèxtil. Amb aquest projecte volem demostrar que això no és així. Avui tenim empreses innovadores, competitives i amb presència internacional que generen activitat econòmica i oportunitats al territori.” Prat remarca que la iniciativa vol ajudar a apropar la indústria a la ciutadania i especialment als joves: “Aquest projecte també vol mostrar que al Berguedà hi ha sortida professional per a molts perfils diferents i que la indústria pot oferir oportunitats tant per a formació universitària com tècnica.”
Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, Mercè Sallés, subratlla el valor del projecte per donar visibilitat al teixit empresarial de la comarca: “El Berguedà compta amb empreses molt competitives que sovint no són prou conegudes fora del seu entorn. Aquesta sèrie permet explicar qui són, què fan i fins on arriben, posant en valor la capacitat innovadora i exportadora del nostre teixit industrial.” Sallés també posa de manifest que iniciatives com aquesta contribueixen a reforçar el vincle entre empresa i territori: “Mostrar la realitat de les empreses també ajuda a generar vocacions, a connectar talent amb el món empresarial i a reforçar l’orgull pel teixit productiu de la comarca.”
