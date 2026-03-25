Entrevista | Lluís Abad Intermediari hipotecari, responsable d'Abad Finances
“Hi ha joves que busquen un habitatge sense tenir cap estalvi”
L’intermediari financer i hipotecari assegura que comprar un pis pot sortir més a compte que arrendar-lo perquè “la quota de la hipoteca és similiar o fins i tot més baixa que un lloguer”
Lluís Abad (Barcelona,1960) és un assessor financer de prèstecs i intermediari bancari que fa tres anys que té l’oficina d’Abad Finances al carrer Ramon Iglesias 2 de Manresa. Es tracta d’una empresa dedicada a l’assessorament financer, gestió patrimonial i intermediació hipotecària. Actualment viu a Solsona i després de 38 anys dedicat a la banca (amb experiència en diferents entitats bancàries i en una immobiliaria), ara ajuda a les persones i famílies a analitzar si poden comprar un habitatge abans de fer cap pas, asconseguir hipoteques i acompanyar-les durant tot el procés de signatura. Considera que la “viabilitat real” abans d’aqduirir un pis o una casa és un tema d’interès al Bages.
Avui dia ens trobem en un context de falta d’habitatge i amb preus de compra i lloguer desorbitats. Una situació especialment complicada pels joves. En quina línia es dirigeix el seu acompanyament?
El que estic intentant és que les parelles es decantin per la compra d’un pis abans que el lloguer. En alguns casos els han d’ajudar els pares i en altres tenen alguns estalvis. Analitzem la seva situació i fem números, i sovint veiem que pot sortir més a compte comprar que llogar.
Com és això?
Moltes vegades la quota de la hipoteca és similar o fins i tot més baixa que un lloguer, depenent del lloc on visquis. La idea acostuma a ser començar amb un pis modest, i al cap d’uns anys, quan la situació professional millora o la família creix, vendre aquest primer pis i utilitzar-lo per donar entrada a un habitatge més gran.
A més hi ha dues eines que ofereixen avantatges fiscals…
Exacte. Una és l’aval de l’ICO, que en algun casos permet arribar fins al 100% del finançament. L’altre és al reducció de l’impost de transmissions patrimonials per als menors de 35 anys, que en alguns casos pot ser del 15%, cosa que representa molts diners d’estalvi i una oportunitat perque la gent jove faci el pas cap a la compra.
Quins habitatges demanen els joves, aquí al Bages?
Les parelles joves venen buscant pisos d’entre 120.000 i 150.000 euros, sovint amb poc estalvi. Com que normalment treballen tots dos, sumant els ingressos es pot intentar facilitar el finançament. De fet, és mlt habitual que la família participi. El 2025 ha estat un dels anys amb més donacions de pares a fills, i moltes han estat precisament per ajudar a pagar l’entrada d’un pis.
Els pares poden avalar les operacions?
Sí, però molts ho rebutgen perquè implica responsabilitat durant molts anys. Acostumen a preferir fer una donació perquè el fill pugui pagar l’entrada i no quedar vinculats al préstec,
Quins solen ser els seus estalvis quan venen a preguntar per l’accés a un habitatge?
L’estalvi que tenen acostuma a ser entre 0 i uns 10.000 euros, aproximadament. El problema és que quan reserves ja has de començar a pagar quantitats. Primer, entre uns 500 i 1.000 a la immobiliaria. Després arriba el contracte d’arres, on normalment es demana un 10% del valor del pis, és a dir, que fàcilment por suposar uns 12.000 o 15.000 euros. Per tant, quan no tens estalvis i poc suport familiar és molt complicat poder tirar endavant l’operació. Per això és molt important assessorar bé les persones. No es tracta només d’aconeguir el finançament, sinó de veure si realment la situació econòmica ho permet. Si no és així, estaries posant la família en una situació de risc. L’assessorament ha de ser econòmic, fiscal i també urbanístic.
El banc autoritza qualsevol compra?
Els bancs analitzen el risc de l’operació. Com més risc veu, més exigents seran les condicions o més alt serà l’interès. En aquest sentit, recomanem parlar amb un assessor hipotecari perquè faci un estudi previ. Normalment no té cost i et permet saber fins a quin import pots comprar un pis. Així no perds temps buscant habitatges fora del teu pressupost
Quins són els errors habituals quan es signa una hipoteca?
N’hi ha alguns. Per exemple, no demanar la nota simple del registre de la propietat. Aquest és document és com la “radiografia” del pis.Indica qui és el propietari, si hi ha càrregues o afectacions urbanístiques. L’agència immobiliària pot ser d’intermediària, però el comprador ha de saber exactament a qui compra el pis i en quines condicions. D’altra banda, també és important saber la fiscalitat abans de firmaar
Quina relació manteniu amb les entitats bancàries?
Col·laborem amb elles com a intermediaris. Abans els bancs assessoraven molt més els clients. Avui dia sovint se centren més en vendre productes. Per això creiem que l’assessorament independent és cada vegada més important. A més, el nostre model és senzill: només cobrem si s’aconsegueix el finançament.
A quina zones i pobles són més cars els habitatges?
A Manresa, al centre històric, per exemple, acostumen a ser més cars, i la gent acaba mirant municipis propers com Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Súria, Callús… Com més t’allunyes, més econòmic acostuma a ser.
Com han variat els preus al llarg dels útlims anys?
Han pujat molt. La demanda és molt alta i això ha fet que l’habitatge s’encareixi molt, fins al punt que moltes famílies destinen una part molt gran del sou al lloguer.
Què proposa per arreglar-ho?
La solució probablement passa per augmentar l’oferta d’habitatge, tant de social com de privat
