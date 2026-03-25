Montepio signa una col·laboració amb la cinquena corredoria d'assegurances del món
L'entitat manresana amplia la seva cartera d'asseguradores i els seus recursos tecnològics alhora que garanteix mantenir la marca i la propietat
La corredoria d'assegurances del Montepio de Conductors de Manresa, Segursoci, ha signat un acord de col·laboració amb el gegant nord-americà Acrisure, la cinquena empresa del món del sector i la primera en clients particulars. En virtut de l'acord, que va entrar en vigor el passat 1 de gener, Segursoci amplia la seva cartera de companyies asseguradores fins a més d'un centenar i gaudirà dels beneficis tecnològics que suposa treballar amb una companyia multinacional. Per la seva banda, Acrisure incrementra amb l'operació la seva presència territorial i guanya massa crítica.
L'acord l'han signat aquest dimecres al migdia el president del Montepio, Antoni Daura, i el CEO d'Acrisure Espanya, Jose Antonio Vargas, a les instal·lacions de l'entitat manresana, a la plaça Sant Jordi de Manresa.
Conscient del procés de concentració del sector, Montepio ja feia tres anys que buscava un soci per ampliar la seva oferta. El 2024, l'entitat va signar un acord amb la companyia murciana Ruiz Re, del qual va fer un balanç satisfactori que la va animar a buscar una aliança més ambiciosa. "Crèiem oportú associar-nos amb una corredoria gran, perquè ens permetia tenir un ventall de companyies asseguradors molt més ampli i també podíem incrementar els serveis tecnològics amb intel·ligència artificial", explica Jordi Cots, director de Segursoci. Un acord que havia de garantir "les dues premisses" que s'imposava el Montepio: "mantenir la marca i la propietat", apunta Josep Maria Soler, director de Montepio. "No és una absorció ni una fusió, perquè no hi ha transmissió patrimonial", indica Soler.
Fins abans de la col·laboració amb Ruiz Re, Segursoci treballava amb una quinzena d'asseguradores. Amb la companyia murciana, va elevar el nombre fins a gairebé el centenar, que ara supera amb Acrisure. "Tindrem a l'abast pràcticament tot el mercat. Se'ns obren totes les portes", diu Cots. Una associació que permetrà, apunta el director de la corredoria, "oferir millors solucions, serveis i condicions als nostres clients, tot mantenint la proximitat, la relació amb el territori i el tracte directe amb les persones, aixoplugats en un gran grup global", assegura Cots.
Segursoci té en l'actualitat uns 13.000 clients i gestiona unes 18.000 pòlisses. Nombres que són el resultat de la recent adquisició de la cartera de la històrica corredoria manresana Masa i Masa, que des del 2020 ja estava integrat al grup Summa/Acrisure, un conglomerat que operava al conjunt de l'estat i que finalment ha adquirit en propietat Acrisure. El 2025, la corredoria del Montepio va facturar uns 750.000 euros i va sumar primes intermediades per valor de 5 milions d'euros. La intenció del Montepio amb l'aliança amb Acrisure és créixer en facturació, i arribar al milió d'euros potser ja l'any que ve. L'objectiu, assegura Cots, no és tant augmentar la cartera de clients com el de pòlisses, ja que amb Acrisure s'amplia l'oferta de Segursoci, històricament molt vinculada a les assegurances de cotxes i al client particular. Així, podrà guanyar múscul en el sector de les empreses, que sovint requereixen assegurances a mida, i en un ventall més ampli de pòlisses per a particulars, que amb la col·laboració amb Acrisure podrà potenciar. "I ho podrem fer mantenint el contacte directe amb el client, sense call center", diu Soler.
El Montepio de Conductors va néixer el 1930 per a la defensa dels conductors. Actualment, té 8.000 associats, als quals ofereix assistència jurídica en cas d'accident però també en aquelles circumstàncies que requereixen serveis jurídics. "Donem solucions legals per a la vida particular dels socis", ho descriu Soler. Els anys 90, va néixer la corredoria Segursoci, 100% propietat del Montepio. El 2022, va sorgir la tercera pota de l'activitat del Montepio, la fundació, amb la qual fa activitat social tant per sensibilitzar en campanyes de prevenció d'accidents, com en educació viària, i també per debatre sobre la transformació de la mobilitat, entre d'altres àmbits. El Montepio, que fa quatre anys va canviar la seva forma jurídica de mutualitat a associació sense ànim de lucre, dona feina a 18 persones, de les quals una dotzena treballa per a la corredoria.
