Pirelli prepara un pla estratègic per potenciar la seva activitat logística a Manresa
Ajuntament i Generalitat es reuneixen a Milà amb la cúpula de la multinacional per impulsar la reindustrialització de les enormes i desaprofitades instal·lacions de la companyia a la ciutat
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, acompanyat del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper Rodríguez, s’ha reunit aquest dijous a la tarda a Milà amb responsables de la multinacional Pirelli per conèixer de primera mà els plans de futur i les necessitats actuals de l’empresa a la ciutat, així com per obrir vies de diàleg orientades a racionalitzar i reindustrialitzar les seves instal·lacions a la capital del Bages, han avançat fons municipals. Segons ha detallat l'alcalde Aloy a aquest diari, la multinacional està estudiant un "pla estratègic" per potenciar i racionalitzar la seva activitat de distribució i logística a l'antiga planta industrial, de 170.000 metres quadrats, que des del cessament de la producció, el 2009, té un ús només logístic i dona feina a poc més d'un centenar de persones.
A més d'Aloy i Sàmper, a la trobada han assistit, per part institucional, Jaume Baró i Torres, secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’Acció; i Luca Bellizzi, delegat del Govern de Catalunya a Itàlia, entre d’altres. Per part de Pirelli, hi han participat Francesco Tanzi, General Manager Corporate; Livio Magni, Region Europe Manager; i Massimiliano Sorrentino, Head of Site Remediation, entre d’altres.
Els màxims executius de Pirelli han refermat en la trobada el seu compromís amb la ciutat de Manresa, on la companyia manté una presència de més de cent anys, i han exposat que estan treballant en el seu pla estratègic per al futur de la planta manresana, que comunicaran en els propers mesos tant a la Generalitat com a l'Ajuntament.
L’alcalde i el conseller han mostrat la seva plena disposició a oferir la màxima col·laboració institucional per tal d’afavorir que l’empresa pugui incrementar el seu volum d’activitat i avançar en el procés de reindustrialització.
"Fa molt de temps que hi anem al darrere", diu Marc Aloy. L'alcalde i també Acció han contactat en diverses ocasions amb directius de la multinacional per conèixer els seus plans de futur respecte de les instal·lacions de la capital del Bages. Amb el viatge a Milà es pretenia "conèixer aquests plans de futur i manifestar a la cúpula directiva la importància de la fàbrica per a Manresa, amb un llegat immens, comparable al de Fàbrica Nova", diu Aloy. "Pirelli és un símbol de la ciutat", conclou l'alcalde.
Segons Aloy, els directius han assegurat que als representants de la Generalitat i de l'Ajuntament que "Catalunya és per a ells un lloc estratègic, i Manresa és la seva seu. Els interessa molt Manresa". La intenció és conèixer la idea de futur de Pirelli per a l'antiga fàbrica manresana per poder negociar amb la companyia com aprofitar per a ús de noves activitats industrials una part d'aquestes instal·lacions. "Hi ha un planejament urbanístic aprovat, però ens adaptarem a les necesitats de la companyia per poder trobar alternatives que generin riquesa i nous llocs de treball", diu Aloy. En cap cas, però, els plans de Pirelli passarien per reprendre l'activitat productiva, considera Aloy.
"Les actuals instal·lacions van ser concebudes per a produir. Voldran reforçar-les ara com a centre logístic, i dotar-les de més racionalitat. Que optimitzin l'espai és molt important", remarca Aloy.
La fàbrica manresana de Pirelli, que hi opera des del 1924, va ser la primera de la companyia fora d’Itàlia i va suposar durant nou dècades un motor econòmic i social per a la ciutat, on va arribar a donar feina a més de 2.200 treballadors i treballadores. Actualment, l’empresa continua sent propietària d’una finca de 162.000 metres quadrats de sòl industrial (112.000 dels quals estan edificats). "Com que el centre logístic només n’ocupa una petita part, la realitat és que l’ús actual d’aquest sector —un dels més grans de la ciutat— és ara molt limitat", insisteix l'Ajuntament.
