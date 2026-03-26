Inversió en el sector aeroespacial
Sánchez anuncia 325 milions per a tres satèl·lits per anticipar fenòmens climàtics extrems
El president del Govern anuncia la posada en marxa de la constel·lació ESCA+, que enviarà dades en temps real per millorar la capacitat de resposta davant emergències
Pablo Gallén
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous una inversió de 325 milions d’euros per a la construcció de tres nous satèl·lits que enviaran dades en temps real i permetran millorar la capacitat de resposta davant fenòmens climàtics extrems. Durant la seva intervenció en la VI edició del Fòrum Econòmic organitzat per eldiario.es, Sánchez ha subratllat l’avanç d’Espanya en àmbits estratègics com l’aeroespacial. “Envolem en sectors en què ni somiàvem poder fer-ho fa pocs anys, com en el sector aeroespacial”, ha afirmat.
En aquest context, ha avançat que pròximament es llançarà, a través de l'Agència Espacial Europea, la convocatòria per desenvolupar la Constel·lació Atlàntica de Satèl·lits Ampliada (ESCA+). El projecte comptarà amb una dotació de 325 milions d’euros destinada a la construcció d’aquests tres nous satèl·lits.
Segons ha defensat el cap de l’Executiu, aquesta iniciativa s’emmarca en el procés de transformació estructural que travessa l’economia espanyola, un dels principals llegats, ha dit, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Sánchez també ha reivindicat l’impacte dels fons europeus Next Generation EU i ha assenyalat que el Govern vol donar continuïtat a aquest impuls mitjançant el fons públic, el Fons 'España Crece'. Aquesta eina, amb una base inicial de 10.500 milions d’euros, aspira a mobilitzar fins a 120.000 milions en sectors estratègics com la digitalització, la intel·ligència artificial, la transició climàtica, així com en polítiques vinculades a l’habitatge i la reducció de la desigualtat.
En la seva intervenció, el president ha advertit a més de l’impacte econòmic derivat de la guerra a l’Orient Mitjà i ha apel·lat a la responsabilitat de les forces parlamentàries davant la votació al Congrés de les primeres mesures per pal·liar les seves conseqüències. “És aquí, i ara, quan es demostra el sentit d’Estat i el veritable patriotisme”, ha afirmat.
Sánchez ha assegurat que el Govern s’ha bolcat a protegir la ciutadania i ha vinculat aquesta capacitat de resposta a la solidesa de l’economia espanyola. En aquest sentit, ha destacat que Espanya va créixer un 2,8% el 2025, el doble que el conjunt de la Unió Europea.
El president ha defensat que els fons europeus han impulsat canvis “sense precedents” al voltant de tres grans eixos: l’aposta pel capital humà, l’acceleració de la transformació energètica i el reforç de la ciència, la innovació i la digitalització per modernitzar el teixit productiu.
Per últim, ha reclamat un full de ruta clar per a Europa, centrat a culminar el mercat interior, reforçar els béns públics europeus, augmentar la inversió i la sobirania financera, i apuntalar el pilar social comunitari. “Hem d’actuar des de la unitat per no deixar-nos doblegar”, ha conclòs.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor