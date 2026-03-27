Nou contratemps ferroviari
Peces mal col·locades i problemes en les proves, raons del retard en el lliurament dels nous trens de Rodalies
Les incidències a la fàbrica de Santa Perpètua rebaixen l’entrega de 27 unitats previstes per a aquest any a 16 i allarguen 3 mesos els terminis
Cristina Buesa
Fallades industrials, incidències durant les proves i discrepàncies tècniques amb els requisits de la infraestructura. Aquests són els principals problemes amb què ha topat el projecte dels nous trens que fabrica Alstom per a Renfe de cara a renovar la flota de Rodalies. L’entrega del nou material mòbil, que ha de donar més fiabilitat i millorar la imatge del malaguanyat servei ferroviari, està acumulant un retard més que significatiu, admeten fonts coneixedores de la situació.
Les primeres dificultats es van originar a la planta d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). La línia de muntatge industrialitzada dissenyada per accelerar la fabricació de la sèrie 452 no ha arribat al rendiment previst. Segons les primeres estimacions, la previsió d’entregues per a aquest any ha caigut de 27 a només 16 trens, lluny també del ritme necessari –entre 39 i 40 unitats anuals– per complir el calendari compromès al contracte amb l’operadora, cosa que provoca un desfasament d’entre dos i tres mesos.
A mitjans de gener, abans dels accidents d’Adamuz i Gelida, el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ja havia revelat que hi hauria retards en l’entrega del material mòbil tant per a Rodalies com per als Cercanías de Madrid. A Catalunya, va fixar la incorporació dels nous trens a l’octubre i, en el segon cas, al maig o al juny. La setmana passada, al Parlament, el president Salvador Illa es va afegir als dubtes sobre els terminis i va estimar que fins a la tardor no es podrien veure circular aquests vehicles. El primer destí és l’R1, la línia del Maresme, traçat que hauria de ser el primer a ser traspassat a la Generalitat.
Als problemes de producció s’han afegit errors en el muntatge. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, durant els primers acoblaments es va detectar la instal·lació incorrecta de bogis –el sistema de rodes i suspensió– en diverses unitats. Alguns trens incorporaven bogis motors en posicions que corresponien a cotxes remolc, una fallada tècnica rellevant que va obligar a desmuntar i refer part de la feina. Aquest incident és el que ha tingut l’impacte més gran en el calendari, amb retards superiors als tres mesos.
Les comprovacions sobre les vies tampoc han transcorregut segons el previst. Després d’un acte de Puente i Illa a la factoria d’Alstom el gener de l’any passat, un mes després es va anunciar l’arrencada de les proves. Els dos primers trens van circular per l’R1, es van distribuir imatges, semblava que els flamants cotxes estarien aviat al servei dels soferts usuaris. En comptagotes, però que el 2026 seria el gran any. Però res més lluny de la realitat. En aquestes presèries, que són trens que encara no tenen acabat l’interiorisme i en què s’introdueixen elements per provar el rendiment, es va produir, per exemple, una avaria greu al novembre en un eix que va obligar a immobilitzar-lo i traslladar-lo al taller per recondicionar-lo.
La qüestió és que fins que aquestes primeres unitats no comptin amb un dossier d’homologació tancat i avalat per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) no es poden entregar formalment a Renfe. És un tràmit imprescindible per autoritzar l’entrada en servei per part de l’operadora que, llavors sí, rep formalment el tren. I, a partir d’allà, la producció és molt més àgil. No obstant, ningú vinculat a aquest procés (i més encara amb Rodalies a mig gas) és capaç de fer un pronòstic fidel de quant temps pot tardar l’AESF a validar els s452, que per acabar-ho d’adobar ja han sigut vandalitzats i circulen plens de grafitis. A més, admeten des de l’operadora, el col·lapse després de Gelida ha retardat les validacions.
Tensions amb Adif
A tot això s’hi suma que, en paral·lel, les proves sobre la via han detectat distàncies de frenada superiors a les previstes, que podrien estar originades per un sistema mal posicionat, especialment als dispositius de control de lliscament de rodes, cosa que obliga a revisions addicionals, afegeixen les mateixes fonts. El projecte també afronta tensions per discrepàncies tècniques amb Adif. L’equipament de comptadors d’eix instal·lat als trens no coincideix amb les noves especificacions del gestor d’infraestructures, que es van publicar posteriorment al disseny d’aquest material rodant. Aquesta falta d’alineació obliga a introduir ajustos addicionals per garantir la compatibilitat amb la xarxa.
El contracte signat entre Renfe i l’empresa ferroviària que ara està en crisi preveu la fabricació de 201 unitats a Santa Perpètua, de les quals 72 haurien de ser per a Rodalies. Un cop es resolguin els contratemps tècnics i s’aconsegueixi l’aval de l’AESF, es podrien treure de la línia de producció entre dos i tres vehicles al mes. Alstom ha declinat fer cap comentari sobre aquest assumpte.El contracte entre Renfe i l’empresa ferroviària que ara està en crisi preveu la fabricació de 201 unitats a Santa Perpètua, dels quals 72 haurien de ser per a Rodalies. Quan tots aquests contratemps tècnics es resolguin i per fi s’aconsegueixi l’aval de l’AESF, es podrien treure de la línia de producció entre dos i tres vehicles al mes, malgrat que tot el procés està acumulant problemes de tot tipus. Alstom ha declinat fer cap comentari sobre aquest assumpte.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Els menors de Manresa desapareguts Orrit Pires són recordats a l’acte institucional de la Generalitat