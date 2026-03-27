bonÀrea reubica i amplia la seva botiga al Pont de Vilomara
Amb l'operació, l'establiment incrementa la seva superfície i amplia el nombre de referències de productes
Regió7
El grup alimentari bonÀrea Agrupa ha anunciat el trasllat de la seva botiga del Pont de Vilomara al carrer Mestre Saura, 76-78, ubicada a 200 metres de l'anterior establiment, situat al carrer Santa Maria, 14, inaugurada el 2010. La botiga canvia d'emplaçament "per oferir un espai més ampli i funcional, pensat per adaptar-se a les noves necessitats del municipi i de la seva població", segons explica la companyia.
El nou establiment permetrà incrementar la seva superfície i millorar la presentació del local. En concret, la botiga passarà a tenir una superfície de venda de 227 m² (abans 119 m²) i comptarà amb aproximadament 2.400 referències de productes (respecte a les 1.400 anteriors). "Aquest salt facilitarà notablement l'experiència de compra, amb una distribució més còmoda, una millor visibilitat de la gamma i un entorn completament renovat i modern", assegura bonÀrea.
Aquest establiment, l'únic de la companyia a la localitat d’uns 4.000 habitants, forma part de la xarxa de 18 botigues a la comarca del Bages i de les 300 que bonÀrea té a la província de Barcelona.
Segons Merche Orellana, responsable d’Expansió i Obres de botigues de bonÀrea, "el trasllat suposa un salt qualitatiu molt important per als veïns del Pont de Vilomara. Hem apostat per unes instal·lacions totalment renovades que ens permeten oferir una experiència de compra molt més còmoda, però mantenint intacta la nostra essència de botiga de proximitat i el tracte directe i proper amb la gent del municipi.”
Amb la reubicació, el nou establiment amplia el seu horari comercial i passarà a obrir de dilluns a dissabte de 9 a 21h. D'altra banda, els diumenges i festius mantindrà la seva obertura habitual al matí de 9 a 14h.
