Fundación Secretariado Gitano
Dels prejudicis per ser gitano a liderar un equip propi
Rufo Santiago, gràcies a la Fundación Secretariado Gitano i el programa Incorpora de la Fundació La Caixa, ha aconseguit trencar estereotips i arribar a un lloc de treball que mai havia imaginat
Patricia López Avilés
"Que avui dia no s’accepti la societat gitana és una cosa que no m’entra al cap". Rufo Santiago ho diu amb serenitat, però també amb la fermesa de qui ha hagut de demostrar més que d’altres per arribar on és. Té 28 anys i lidera una botiga de roba a Cartagena (Múrcia) amb un equip de 18 persones. Fa menys de 10 anys, però, el rebutjaven simplement per ser gitano.
La història de Santiago és la prova que una oportunitat pot canviar-ho tot. Després de deixar el batxillerat per la difícil situació econòmica de la seva família, va començar a treballar de cambrer. Però trobar estabilitat no era fàcil: "Jo notava que hi havia aquest estereotip i que no et donaven l’oportunitat simplement per ser gitano", recorda. Els prejudicis no només apareixien en les entrevistes de feina, sinó també en gestos quotidians i en mirades que jutgen abans de conèixer.
Va ser llavors quan va tornar a la Fundación Secretariado Gitano, on ja havia participat en programes de reforç educatiu, i va conèixer Incorpora, el programa d’inclusió laboral impulsat per la Fundació La Caixa. Allà va trobar alguna cosa més que formació: un acompanyament personalitzat i una porta oberta al mercat laboral.
El 2025, Incorpora va facilitar 39.307 contractacions de persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social a tot Espanya. Darrere d’aquesta xifra hi ha noms propis com el de Santiago, però també el compromís de 15.227 empreses que han apostat per un model de contractació més inclusiu.
Santiago va triar formar-se en la compravenda. "Em van oferir un ventall molt gran d’oportunitats, però jo tenia clar que volia fer la formació en alguna cosa de comerç", recorda. Després d’una formació teòrica i unes pràctiques en una firma de moda, va arribar el contracte. Primer tres mesos, després, noves responsabilitats que no hauria imaginat abans: "Estic supercontent que m’hagin donat aquesta oportunitat, per a mi era una cosa inabastable", afirma.
Avui és director de botiga, s’ocupa de la rendibilitat, la productivitat i la cistella mitjana, però insisteix que el més important són les persones. "Els números no surten sense un equip humà. Quan hi ha un bon ambient laboral, totes les altres coses van sortint soles", diu. No obstant, els prejudicis continuen apareixent dia rere dia. Explica que, quan algun client demana parlar "amb el cap" i se sorprèn al veure’l aparèixer, Santiago respon amb naturalitat: "El cap soc jo".
El model d’Incorpora es recolza en una xarxa de més de 400 entitats socials i més de 1.000 tècnics d’orientació i prospecció laboral que dissenyen itineraris personalitzats. No es tracta només d’aconseguir un contracte, sinó de treballar competències, reforçar l’autoestima i adaptar la formació a les necessitats reals del mercat. De fet, la majoria de les insercions es concentren al sector serveis –hostaleria, comerç, neteja, atenció sociosanitària o logística–, àmbits que continuen sent el principal motor de l’ocupació a Espanya.
El programa també ha reforçat, l’últim any, el compromís amb la incorporació de les dones al mercat laboral. Més del 53% de les insercions el 2025 van correspondre a dones, en un context en el qual la taxa d’atur femenina continua sent superior a la masculina i on les dones en situació de vulnerabilitat afronten barreres afegides, com la precarietat o les dificultats per conciliar la vida professional i familiar.
Orientació, formació i contacte
Les xifres, per si soles, no expliquen l’impacte, el que transforma vides és l’acompanyament. "Quan una persona arriba, s’analitza la seva situació, formació, preferències. A partir d’aquí es construeix un itinerari a mesura", assenyala Ana Esther Aliaga Fernández, prospectora d’ocupació de la Fundación Secretariado Gitano a Múrcia, que forma part de la xarxa d’entitats del programa Incorpora.
La combinació d’orientació, formació i contacte directe amb empreses permet alinear talent i necessitats reals del mercat. El cas de Santiago no és l’únic. Des d’Incorpora també s’acompanya persones amb discapacitat, migrants o persones amb problemes de salut mental que necessiten una oportunitat. La formació, sovint impulsada per empreses col·laboradores, s’adapta als perfils que demanda el mercat.
"Visc el meu propi somni", reconeix Santiago quan parla de la seva trajectòria. Als 19 anys va entrar a treballar en una botiga de roba, avui lidera un equip i continua formant-se per créixer professionalment. La seva història desmunta estereotips: el talent no té ètnia.
En un mercat laboral que encara deixa fora milers de persones per motius aliens a la seva capacitat, programes com Incorpora actuen com a pont entre els qui busquen una oportunitat i els que estan disposats a oferir-la. Perquè darrere de cada contracte hi ha alguna cosa més que una ocupació: hi ha dignitat, autonomia i la possibilitat de construir un futur.
