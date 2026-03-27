Administració General de l'Estat
El Govern reduirà la jornada de 250.000 funcionaris a 35 hores setmanals a mitjan abril
La disminució horària reverteix una ampliació horària efectuada el 2012 per Mariano Rajoy i començarà a aplicar-se a partir de mitjan abril
Gabriel Ubieto
El Govern reduirà a partir de mitjan abril la jornada laboral dels empleats públics de l'Administració General de l'Estat (AGE) a 35 hores setmanals. Així ho ha anunciat el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, aquest divendres en un acte organitzat per 'eldiario.es'. El retall horari afectarà uns 250.000 treballadors, de la Seguretat Social, el Sepe, els ministeris o altres organismes estatals, començarà a aplicar-se a partir de mitjan abril i pot generar un efecte cascada en aquells ajuntaments que encara no han reduït pel seu compte la jornada dels seus empleats.
L'Executiu està tancant les negociacions aquest divendres amb CCOO, UGT i Csif per revertir l'ampliació horària que regeix des de 2012, quan l'Executiu de Mariano Rajoy, en ple context de retallades, va augmentar la càrrega horària dels funcionaris de les aleshores 35 hores setmanals fins a les 37,5 hores.
López donarà compliment a mitjan abril, ja que falta rubricar la instrucció que donarà aplicació a la norma, a un compromís que el Govern tenia signat, però pendent d'aplicar des de fa quatre anys. El 2022, UGT i CCOO —aleshores sense el vistiplau de Csif— van tancar un acord de diverses potes. Una era la salarial, amb increments a diversos anys que just es van renovar l'any passat. Una altra pota era recuperar la possibilitat d'accedir a la jubilació parcial a l'Administració, cosa que tampoc no s'havia complert fins ara i s'espera que es comenci a concretar aquest any amb la futura oferta pública d'ocupació (OPO).
I la tercera pota era la rebaixa a les 35 hores, que no s'ha produït fins ara i que es desencalla amb un nou pacte aquest divendres. De fet, qui el 2022 assumia les responsabilitats a Funció Pública era María Jesús Montero, que aquesta setmana ha abandonat el Govern per postular-se a la presidència de la Junta d'Andalusia. Va ser precisament Andalusia, el gener de 1999 i aleshores sota la presidència del socialista Manuel Chaves —avui condemnat a inhabilitació pel cas dels ERE—, la pionera en el sector públic espanyol a implantar la jornada laboral de 35 hores setmanals.
Aplicació progressiva i després de Setmana Santa
L'Executiu rubricarà la instrucció per reduir la jornada a 35 hores setmanals, aquesta s'espera fins després de Setmana Santa i a partir d'aquí cada ministeri i organisme públic d'àmbit estatal haurà d'acordar internament amb els seus empleats com les aplica, de manera que s'espera que la seva entrada en vigor sigui progressiva. No tots els centres de treball afectats aplicaran igual el retall horari, si bé en còmput anual hauran de passar de les actuals 1.642 hores anuals a 1.533 hores.
La disminució horària afectarà el personal que treballa habitualment de dilluns a divendres, de la mateixa manera que aquells que tenen reconegudes jornades especials, és a dir, de dedicació especial, a torns o amb jornades partides. Els horaris de dedicació especial del personal directiu també s'adaptaran, però mantindran les 2,5 hores addicionals a la setmana, fins a un total de 37,5 hores setmanals.
Torna l'horari de Zapatero
Tot i que Andalusia va ser pionera a implantar les 35 hores setmanals a la seva administració, el president del Govern que va situar-hi la jornada laboral va ser el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tot i que no va ser de manera homogènia ni a partir d'una data concreta. El 2005 va assolir un acord sindical que obria la porta a flexibilitzacions horàries que possibilitaven consolidar aquestes 35 hores setmanals. Va estar vigent menys d'una dècada, fins que el 'popular' Mariano Rajoy va implantar dues hores i mitja més a la setmana per compensar, en part, la retallada de noves places ofertes i així estalviar pressupost públic en un context de recessió.
Actualment, ja hi ha diverses comunitats autònomes i una part important d'ajuntaments que ja apliquen, de manera més o menys explícita, les 35 hores setmanals. A la Generalitat de Catalunya, per exemple, es continuen aplicant les 37,5 hores setmanals i és un dels pocs territoris, juntament amb Aragó, Galícia, Astúries, Navarra o Madrid, on es manté aquesta referència, segons l'últim recompte de CCOO.
A escala municipal, l'Ajuntament de Barcelona ha estat l'última gran plaça a adherir-se a les 35 hores i regeixen des del febrer. Municipis propers com Cornellà, Sant Boi, el Prat o Terrassa també tenen establerta per norma aquesta referència horària.
