Pirelli descarta tornar a l'activitat productiva a Manresa

La multinacional assegura que manté "un ferm compromís" amb les activitats logístics i d'I+D que du a terme a la capital del Bages

Un moment de la visita de Marc Aloy i Miquel Sàmper a la seu central de Pirelli, a Milà / Ajuntament de Manresa

Carles Blaya

Manresa

Fonts de la multinacional italiana Pirelli han confirmat a Regió7 que no preveu cap "pla de reindustrialització productiva a les seves àrees de Manresa", com avançava ahir l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, a aquest diari. Amb tot, la companyia assegura mantenir "un ferm compromís amb la continuïtat de les activitats estratègiques en l’àmbit logístic i com a pol d’excel·lència en Investigació i Desenvolupament dins el camp de les proves de pneumàtics".

Tal com explicava ahir Regió7, la multinacional està estudiant un "pla estratègic" per potenciar i racionalitzar la seva activitat de distribució i logística a l'antiga planta industrial, de 170.000 metres quadrats, que des del cessament de la producció, el 2009, té un ús només logístic i dona feina a poc més d'un centenar de persones.

L'alcalde Marc Aloy va ser convidat dijous pel departament d'Empresa de la Generalitat, que presideix Miquel Sàmper, a participar en una reunió amb la cúpula directiva de la multinacional a Milà. En aquella trobada, Aloy va poder conèixer de primera mà els plans de futur i les necessitats actuals de l’empresa a la ciutat, i va poder obrir vies de diàleg orientades a racionalitzar i reindustrialitzar les seves instal·lacions a la capital del Bages, segons van explicar dijous fonts municipals.

La multinacional ha assegurat aquest divendres a aquest diari haver "confirmat a les institucions de Manresa la seva disponibilitat per col·laborar en iniciatives orientades a la valorització del territori i a un ús òptim de les àrees disponibles, en línia amb els instruments urbanístics vigents o amb possibles modificacions dels mateixos".

