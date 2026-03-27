La Setmana de l’Ocupació del Bages celebrarà la seva sisena edició del 24 al 29 d’abril
El dia central del programa serà el de la cloenda de la programació, quan el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà la Fira de l’Ocupació
Regió7
La Setmana de l’Ocupació del Bages celebrarà la seva sisena edició del 24 al 29 d’abril amb una diversa programació d’activitats organitzades per l’Ajuntament de Manresa, a través de ProManresa, amb l'objectiu de "generar ocupació de qualitat i facilitar la connexió entre les persones que busquen una oportunitat professional i les empreses que necessiten ampliar les seves plantilles", segons ho detalla l'Ajuntament.
La programació s'iniciarà el divendres 24 d’abril al Museu del Barroc amb la "1a Jornada tècnica d'ocupació del Bages: Dades i metodologies innovadores". De 9.30 a 13.30 h, es proposaran noves tendències com l’ús de l’escape room com a eina d’avaluació de competències en recursos humans càrrec de Mercè Pagès Olònia, activitat compresa en el marc de l’Escola de Competències de ProManresa. L’anàlisi estratègica tindrà un paper protagonista amb la intervenció de David Moreno Lobera, de la consultora Activa Prospect. Sota el títol "Dades amb valor", Moreno desgranarà les claus per comprendre el mercat laboral actual i identificarà els indicadors més rellevants i aplicables en els projectes d'avui dia. Aquesta visió clourà amb la presentació de la nova edició de l'Informe de l'oferta laboral del Bages, a càrrec de Ramon Culleré Córdoba de l’Ajuntament de Manresa.
L’activitat continuarà el dilluns 27 d’abril amb un vessant pràctic i tecnològic a l’Aula TIC de ProTreball, on de 9 a 14 h Francesc Gelida Latorre impartirà una sessió sobre com ser seleccionat a Infojobs amb un 70% d'efectivitat. Paral·lelament, d'11 a 12 h i en format en línia, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya oferirà la sessió "Impulsa el talent!", una proposta dirigida a les empreses per maximitzar l’impacte dels seus plans formatius mitjançant els recursos institucionals disponibles.
El dimarts 28 d’abril la jornada es diversificarà en diversos punts de la ciutat. D’11 a 13 h, el Centre de Formació Pràctica oferirà l'activitat "Més que màquines" per donar a conèixer les professions tècniques del centre. A la mateixa hora, la Sala d'actes del Centre Cultural El Casino acollirà una sessió informativa sobre com treballar a l’administració pública pas a pas. La jornada es completarà amb una sessió en línia d'11 a 12 h sobre salut mental i empresa, a càrrec de la Fundació Germà Tomàs Canet i el Projecte Mosaic.
Finalment, el dimecres 29 d’abril serà el dia central amb la celebració de la Fira de l’Ocupació al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. La fira, que obrirà de 9 a 14 h i de 15 a 17 h, serà el punt de trobada de més de 20 empreses que es troben en cerca activa de personal. Els visitants tindran l'oportunitat de participar en els tallers de l'Escola de Competències, on podran descobrir l'impacte de la intel·ligència artificial en l'elaboració del currículum, perfeccionar el seu elevator pitch o explorar l'espai Planeta Talent a través del joc. Per tal de millorar la marca personal dels candidats, la fira oferirà un servei de fotografia professional per als perfils laborals i, com a principal novetat d'enguany, s’estrenarà un espai informal per a xerrades de petit format, dissenyat per facilitar un intercan vi de coneixements "més proper i dinàmic" entre tots els assistents.
La Setmana de l’Ocupació compta amb el suport en l’organització de la Cambra de Comerç de Manresa i el suport de la Diputació de Barcelona. Així mateix, hi col·laboren el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, la Fundació Lacetània – Centre de Formació Pràctica i la Fundació Germà Tomàs Canet (Projecte Mosaic). Per a més informació i inscripcions, es pot consultar la web promanresa.cat/treball/
