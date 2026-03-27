Serveis d'assistència en terra
Setmana Santa complicada a l'aeroport de Barcelona - El Prat: dues vagues de 'handling' amenacen la mobilitat
Groundforce i Menzies, empreses d'assistència en terra, han convocat aturades durant les vacances de Setmana Santa per sengles conflictes laborals
Regió7
La xarxa d'aeroports espanyols d'Aena preveu operar un total de 70.505 vols durant aquesta Setmana Santa, entre el dilluns 30 de març i el dilluns 6 d'abril, sota l'ombra de dues vagues d'assistència en terra a les companyies Groundforce i Menzies. En tots dos casos, les aturades havien de començar aquest cap de setmana, però els sindicats han comunicat aquest divendres que suspenen l'inici de les vagues fins al pròxim dilluns.
En primer lloc, CCOO, UGT i USO inicien a partir del dilluns 30 de març una vaga indefinida a Groundforce, empresa de 'handling' del grup turístic i de transport Globalia que ocupa més de 3.000 persones i opera en 12 aeroports espanyols (Barcelona, Madrid, Alacant, València, Palma de Mallorca, Eivissa, Màlaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura i Bilbao), a causa de desavinences laborals dins de la negociació d'un nou conveni col·lectiu. En concret, s'han convocat aturades parcials al llarg de tres franges horàries: de 5.00 a 7.00 hores, d'11.00 a 17.00 hores i de 22.00 a 00.00 hores.
En paral·lel, UGT també afronta una vaga a Menzies, prevista per als dies 2, 3, 4, 5 i 6 d'abril, davant la "insolvència organitzativa" de la companyia. Amb tot, el nombre de vols previst per a aquest període festiu suposarà tot just un 0,9% menys respecte d'un any abans, segons les dades facilitades a Europa Press pel gestor aeroportuari. UGT ha acordat suspendre els dos primers dies de vaga a Menzies, previstos per als dies 28 i 29 de març, coincidint amb l'increment de desplaçaments amb motiu de la Setmana Santa.
Menzies, del grup kuwaitià Agility i que també té uns 3.000 treballadors, té adjudicats els serveis en rampa i de passatge a Barcelona, Palma de Mallorca, Màlaga, Alacant, Gran Canària, Tenerife Sud i Tenerife Nord.
Madrid, Barcelona i Palma
El diumenge 5 d'abril serà el dia de més trànsit als aeroports, amb 6.771 moviments, seguit de l'endemà, el dilluns 6 d'abril (6.652), el dissabte 4 d'abril (6.648), el dijous 2 d'abril (6.536) i el diumenge 29 de març (6.506). Per la seva banda, la jornada més tranquil·la serà el dissabte 28 de març, data en què se'n faran 6.070, juntament amb aquest divendres 27 de març (6.130).
Els tres aeroports amb més operacions durant aquests 11 dies seran el d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat i el de Palma de Mallorca. En concret, Barajas encapçala els moviments aeris, amb 12.933, un 4,7% més respecte del període de l'any passat. A continuació, el segueix El Prat, que operarà un total d'11.339 moviments previstos (+2%) per a aquests dies, mentre que Son Sant Joan programarà un total de 7.502 operacions (+11,6%).
Tanquen la llista l'aeroport de Màlaga-Costa del Sol i el de Gran Canària, que registraran un total de 5.996 (-0,7%) i 4.612 vols (+6%), respectivament. La programació de vols està subjecta als canvis que es puguin produir en l'operativa de les diferents companyies aèries en funció de les diferents situacions que es presentin.
Serveis mínims
El Ministeri de Transports ha establert serveis mínims per a la vaga de Groundforce. En les rutes domèstiques cap a o des de territoris no peninsulars i en les rutes amb obligació de servei públic, els serveis mínims arribaran al 80% per Setmana Santa i al 84% durant tot el mes d'abril. Durant tota la Setmana Santa, Gran Canària tindrà un servei mínim del 80%; Alacant, del 79%; Bilbao, Lanzarote i València, del 77%; Madrid, del 76%; Barcelona, del 71%; i Palma, del 70%.
Per la seva banda, en les rutes entre ciutats espanyoles i estrangeres o entre ciutats espanyoles amb un mitjà alternatiu que superi les cinc hores, els serveis mínims arriben al 60% per a València per Setmana Santa i fins al 58% a Barajas durant la resta d'abril. En aquests casos, els aeroports tindran uns serveis mínims durant Setmana Santa del 59% a Barcelona, Màlaga, Barajas i Bilbao; del 58% a Gran Canària; del 57% a Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Saragossa i Sevilla; o del 49% a Eivissa.
No obstant això, en les rutes que uneixin ciutats espanyoles el mitjà alternatiu de transport de les quals tingui un temps inferior a cinc hores, aquests percentatges cauen fins al 36% a Barcelona i fins al 28% en el cas d'Alacant.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos