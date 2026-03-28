Mobilitat vacacional
Dues vagues de ‘handling’ amenacen la Setmana Santa
Groundforce i Menzies, empreses d’assistència a terra, han convocat aturades
El Periódico
La xarxa d’aeroports espanyols d’Aena preveu operar un total de 70.505 vols durant aquesta Setmana Santa, entre el dilluns 30 de març i el dilluns 6 d’abril, sota l’ombra de dues vagues d’assistència a terra en les companyies Groundforce i Menzies. En els dos casos, les aturades començarien aquest cap de setmana, però els sindicats han comunicat aquest divendres que suspenen l’inici de les vagues fins dilluns que ve.
En primer lloc, CCOO, UGT i USO inicien a partir del dilluns 30 de març una vaga indefinida a Groundforce, empresa de ‘handling’ del grup turístic i de transport Globalia que ocupa més de 3.000 persones i opera a 12 aeroports espanyols (Barcelona, Madrid, Alacant, València, Palma de Mallorca, Eivissa, Màlaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura i Bilbao), a causa de desavinences laborals dins de la negociació d’un nou conveni col·lectiu. En concret, s’han convocat aturades parcials al llarg de tres franges horàries: de 5.00 a 7.00 hores, d’11.00 a 17.00 hores i de 22.00 a 00.00 hores.
En paral·lel, UGT també afronta una vaga a Menzies, prevista per als dies 2, 3, 4, 5 i 6 d’abril, davant la "insolvència organitzativa" de la companyia. Amb tot, el nombre de vols previst per a aquest període festiu suposarà tot just un 0,9% menys respecte a un any anterior, segons les dades facilitades a Europa Press pel gestor aeroportuari. La UGT ha acordat suspendre els dos primers dies de vaga a Menzies, previstes per al 28 i 29 de març, coincidint amb l’increment de desplaçaments amb motiu de la Setmana Santa.
Menzies, del grup kuwaitià Agility i que també ocupa uns 3.000 treballadors, té adjudicats els serveis en rampa i de passatge a Barcelona, Palma, Màlaga, Alacant, Gran Canària, Tenerife Sud i Tenerife Nord.
Madrid, Barcelona i Palma
El diumenge 5 d’abril serà el dia de més tràfec als aeroports, amb 6.771 moviments, seguit de l’endemà, el dilluns 6 d’abril (6.652), el dissabte 4 d’abril (6.648), dijous 2 d’abril (6.536) i el diumenge 29 de març (6.506). Per la seva banda, la jornada més tranquil·la serà el dissabte 28 de març, data en què es realitzaran 6.070, juntament amb aquest divendres 27 de març (6.130).
Els tres aeroports amb més operacions durant aquests 11 dies seran el d’Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-el Prat i el de Palma de Mallorca. En concret, Barajas es troba al capdavant dels moviments aeris, amb 12.933, un 4,7% més davant el període de l’any passat. A continuació, el segueixen el Prat, que operarà un total d’11.339 moviments previstos (+2%) per a aquests dies, mentre que Son Sant Joan programarà un total de 7.502 operacions (+11,6%). Tanquen la llista l’aeroport de Màlaga-Costa del Sol i el de Gran Canària, que registraran un total de 5.996 (- 0,7%) i 4.612 vols (+ 6%), respectivament. La programació de vols està subjecta als canvis que puguin produir-se en l’operativa de les diferents companyies aèries en funció de les diferents situacions que es presentin.
Serveis mínims
El Ministeri de Transports ha establert serveis mínims per a la vaga de Groundforce. En les rutes domèstiques cap a o des de territoris no peninsulars i en les rutes amb obligació de servei públic, els serveis mínims arribaran al 80% per Setmana Santa i el 84% durant tot el mes d’abril. Durant tota la Setmana Santa, Gran Canària tindrà servei mínim del 80%; Alacant, del 79%; Bilbao, Lanzarote i València, del 77%; Madrid, del 76%; Madrid, del 76%; Barcelona, del 71%; i Palma, del 70%.
Per la seva banda, en les rutes entre ciutats espanyoles i estrangeres o entre ciutats espanyoles amb un mitjà alternatiu que superi les cinc hores, els serveis mínims assoleixen el 60% per a València per Setmana Santa i fins al 58% a Barajas durant la resta d’abril. En aquests casos, els aeroports tindran uns serveis mínims durant Setmana Santa del 59% a Barcelona, Màlaga, Barajas i Bilbao; del 58% a Gran Canària; del 57% a Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Saragossa i Sevilla; o del 49% a Eivissa.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any
- Quinze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central